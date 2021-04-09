Aslan, Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde. Kartal'ın en az 1 maç yenilmesini bekliyor. İki takım arasında ilk maçı 2-0 Beşiktaş almıştı. G.Saray kalan bölümde önce hata yapmamak istiyor. Ardından rövanşta Kartal'ı 3-0 yenerek averajı hedefliyor.
İkili averaj umudu
Aslan, Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde. Kartal'ın en az 1 maç yenilmesini bekliyor. İki takım arasında ilk maçı 2-0 Beşiktaş almıştı. G.Saray kalan bölümde önce hata yapmamak istiyor. Ardından rövanşta Kartal'ı 3-0 yenerek averajı hedefliyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:18 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50