Galatasaray'da Fatih Terim hırslı

Basit hata ve düşük motivasyona tahammülü kalmayan İmparator idmanı durdurarak uyarılarda da bulundu. Usta hocanın ikazları sonrası idmanın temposu ve sertliği de arttı. Galatasaray çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
5 EKSİK VAR
Cimbom'un dünkü antrenmanına 5 isim katılmadı. Corona virüsünü karantinasında olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yanı sıra annesi vefat ettiği için ülkesine giden Henry Onyekuru ile sakatlığı süren Martin Linnes ile tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu çalışmada yer almadı.
EN ÇALIŞKAN 5'Lİ
Aslan'ın dünkü antrenmanında 5 isim hırslarıyla öne çıktılar. Ryan Donk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Radamel Falcao ve Arda. Turan idmanda fırtına gibi estiler.