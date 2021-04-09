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'da hırslı

, mücadelesi hazırlıklarını sürdürdü. 13 ay sonra 'nın kapıları basına açılırken antrenmana 'in bu fotoğrafı damga vurdu. Son haftalarda basit hatalar, konsantrasyon kaybı ve yaşanan puan kayıpları sonrası Fatih Terim dizginleri eline aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:13 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da Fatih Terim hırslı

Basit hata ve düşük motivasyona tahammülü kalmayan İmparator idmanı durdurarak uyarılarda da bulundu. Usta hocanın ikazları sonrası idmanın temposu ve sertliği de arttı. çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

5 EKSİK VAR
'un dünkü antrenmanına 5 isim katılmadı. Corona virüsünü karantinasında olan ve 'ın yanı sıra annesi vefat ettiği için ülkesine giden ile sakatlığı süren ile tedavisine devam edilen çalışmada yer almadı.

EN ÇALIŞKAN 5'Lİ
Aslan'ın dünkü antrenmanında 5 isim hırslarıyla öne çıktılar. , , , ve . Turan idmanda fırtına gibi estiler.

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