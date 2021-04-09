Haberler Galatasaray Belhanda aranıyor

aranıyor

Stat zeminini eleştirirken yönetimi hedef aldığı için gönderilen 6 gol, 3 asistle katkı vermişti. Rakamlara yansımayan pas alma, istasyon olma, geçiş oyunu, kilit pas atma gibi birçok farklı parametrede onu arıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:16 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Belhanda aranıyor

Stat zeminini eleştirirken yönetimi hedef aldığı için gönderilen 6 gol, 3 asistle katkı vermişti. Rakamlara yansımayan pas alma, istasyon olma, geçiş oyunu, kilit pas atma gibi birçok farklı parametrede onu arıyor.

SON DAKİKA