Stat zeminini eleştirirken yönetimi hedef aldığı için gönderilen Belhanda 6 gol, 3 asistle katkı vermişti. Rakamlara yansımayan pas alma, istasyon olma, geçiş oyunu, kilit pas atma gibi birçok farklı parametrede Galatasaray onu arıyor.
Belhanda aranıyor
Stat zeminini eleştirirken yönetimi hedef aldığı için gönderilen Belhanda 6 gol, 3 asistle katkı vermişti. Rakamlara yansımayan pas alma, istasyon olma, geçiş oyunu, kilit pas atma gibi birçok farklı parametrede Galatasaray onu arıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:16 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50