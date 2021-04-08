Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Son dakika spor haberleri: 'in yerine geliyor! İşte 'ın yeni orta sahası

'in performansından memnun kalmayan 'da gözler orta saha mevkisine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a 'dan sürpriz bir öneri geldi. Çizme ekibi Aslan'a Meite’yi önerdi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:17 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Milan, 500 bin euro kiralama bedeli ve 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını kulübüne iletti.

Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

27 yaşındaki futbolcuya kulüp arayan 'nun transfer komitesinin, 'a mesaj gönderdiği ve "Meite'yi ister misiniz?" diye sorduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, Fildişili 8 numarayı yakın takibe aldığı ve beklentilerin altında kalan Gedson'un yerine transfer edilebileceği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux, formaları giyen Soualiho Meite, 2018'de 11.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan 'ya transfer olmuştu. Devre arasında da Milan'a kiralandı.

Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı.

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