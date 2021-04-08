Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Milan, 500 bin euro kiralama bedeli ve 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino kulübüne iletti.
Milan, 500 bin euro kiralama bedeli ve 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino kulübüne iletti.
27 yaşındaki futbolcuya kulüp arayan Torino'nun transfer komitesinin, Galatasaray'a mesaj gönderdiği ve "Meite'yi ister misiniz?" diye sorduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin, Fildişili 8 numarayı yakın takibe aldığı ve beklentilerin altında kalan Gedson'un yerine transfer edilebileceği ifade edildi.