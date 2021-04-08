Son dakika spor haberleri: Gedson Fernandes'in yerine geliyor! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası

Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux, formaları giyen Soualiho Meite, 2018'de 11.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan Torino 'ya transfer olmuştu. Devre arasında da Milan'a kiralandı.

Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı.