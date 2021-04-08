Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'ye gidecektim

Mostafa Mohamed bu kez attığı gollerden çok yaptığı açıklamalarla gündemde... Mısır'dan DMC'nin sorularını yanıtlayan genç futbolcu, Türkiye'ye transfer sürecini anlattı. Golcü futbolcu, ''Fenerbahçe bana sezon ortasında teklif yaptı. O dönem ben bu teklifi kabul ettim ama Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazanma mücadelesi verdiklerini söyleyip beni göndermedi" dedi.



Kulübünün kararına saygı duyduğunu kaydeden Mohamed, "Zaten şampiyonluğu da kaybettik ve sonra yönetim değişti" sözlerini kullandı. Galatasaray'a gelişiyle ilgili ise, ''Galatasaray'dan teklif aldığımda ise yeni yönetimden daha profesyonelce davranmalarını istedim. En iyi teklif olduğunu söyledim. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim" şeklinde konuştu.



"KRAL GİBİ HİSSETTİM"

Mohamed, Fenerbahçe'ye attığı golle ilgili "Kendimi resmen kral gibi hissettim. Takım arkadaşlarım 'İstanbul'un Kralı' olduğumu söyledi" ifadesini kullandı.