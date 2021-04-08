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Marcelo Saracchi, basınına Falcao’nun yeni adresiyle ilgili açıklamada bulundu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:36 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Amerika’ya daha yakın

Saracchi, basınına verdiği röportajda Falcao'nun yeni adresi hakkında ipuçları verdi. Bir dönem forması giyen Saracchi, Falcao ile Arjantin günleri üzerine sohbet ettiklerini anlattı ve Kolombiyalı golcünün eski takımını yakından takip ettiğini söyledi.

Aynı röportajda, 'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ve potansiyel yeni adresi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Saracchi, "Arjantin'e döneceğini sanmıyorum. Bana sorarsanız 'e gitmeye daha yakın" ifadelerini kullandı.

BECKHAM İSTİYOR
Falcao, David 'ın sahibi olduğu takımlarından İnter Miami ile ciddi şekilde anlıyor. Hatta tarafların prensipte anlaştığı, 'ın da bu transfere zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

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