Amerika’ya daha yakın

Saracchi, Arjantin basınına verdiği röportajda Falcao'nun yeni adresi hakkında ipuçları verdi. Bir dönem River Plate forması giyen Saracchi, Falcao ile Arjantin günleri üzerine sohbet ettiklerini anlattı ve Kolombiyalı golcünün eski takımını yakından takip ettiğini söyledi.



Aynı röportajda, Radamel Falcao'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ve potansiyel yeni adresi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Saracchi, "Arjantin'e döneceğini sanmıyorum. Bana sorarsanız MLS'e gitmeye daha yakın" ifadelerini kullandı.



BECKHAM İSTİYOR

Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Ligi takımlarından İnter Miami ile ciddi şekilde anlıyor. Hatta tarafların prensipte anlaştığı, Galatasaray'ın da bu transfere zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.