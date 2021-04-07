"F.BAHÇE'DEN TEKLİF GELDİĞİNDE..."

"Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim. Fakat Zamalek'in eski yönetim kurulu Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi."