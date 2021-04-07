Galatasaray'ın ocak ayında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına konuştu.
Galatasaray'ın ocak ayında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına konuştu.
Mısırlı golcü, DMC'ye verdiği röportajda çarpıcı sözler sarf etti. Milliyet'in derlediği habere göre; Türkiye'ye geliş sürecinden Galatasaray tercihine kadar birçok konuya değinen Mohamed, Radamel Falcao ve Fenerbahçe hakkında da flaş itiraflarda bulundu.
İşte o sözler:
"G.SARAY'DAN TEKLİF GELİNCE AYRILMAK İSTEDİM"
"Afrika Şampiyonası'nın bitmesinin ardından Zamalek'in yeni yönetimi benimle görüşmek istedi. Tam bu sırada Galatasaray'dan teklif geldi ve açıkçası hiç düşünmeden kabul ettim. Galatasaray'dan teklif gelince ayrılmak istedim."
"DİKKAT ÇEKECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"
"Mısır'da oynadığım dönemde değerimin artamayacağını anladım. Bir Avrupa ülkesinde daha çok dikkat çekeceğimi düşünerek Galatasaray'ı tercih ettim. Mısır'da kalsaydım değerim artmayacaktı."
"ANNEMİN HASTALIĞI SEBEBİYLE..."
"Zamalek'teyken transfer sürecinde kulüp yönetimine veya arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin hastalığı sebebiyle antrenmanlara çıkamıyordum. Kulüpteki tüm personeller beni savundu. Bu da isyan etmememin en büyük kanıtlarından biri."
"GALATASARAY TARAFTARI ÇOK ÇILGIN"
"Bana, koronavirüs olmasaydı statta adım atacak yer olmayacağını söylediler. Galatasaray taraftarı çok çılgın. Galatasaray'ı tercih etmemin sebeplerinden biri de bu oldu."
"PENALTIDAN ÖNCE BELHANDA..."
"İlk golümü penaltıdan attım. Belhanda topu aldı ve yanına giderek ona penaltıyı atmak istediğimi söyledim. Böylelikle ilk golümle tanıştım."
"KRAL GİBİ HİSSETTİM"
"Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra adeta kendimi kral gibi hissettim. Galatasaray'da bunu yapabilmem çok önemliydi. Gol atmak için sürekli sahada olmayı seven oyunculardan biriyim fakat bazı eleştiriler çok yerinde değildi."
"FALCAO YÜZÜNDEN REDDEDECEKTİM AMA..."
"Falcao en başta Galatasaray'a transfer olmayı reddettiğim nedenlerden biriydi. Galatasaray'da forma şansı bulamayacağımı düşündüm. Fakat Falcao ile anlaşabileceğimi düşündüm. Şu anda çok iyi anlaşıyoruz."
"F.BAHÇE'DEN TEKLİF GELDİĞİNDE..."
"Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım Fenerbahçe'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben Zamalek'ten ayrılmak istedim. Fakat Zamalek'in eski yönetim kurulu Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi."