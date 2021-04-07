Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Falcao ve Fenerbahçe itirafı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı 'den flaş ve itirafı!

'ın devre arasında 'ten kiraladığı , ülkesinin basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mısırlı golcü, ve hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:11 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:14
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

'ın ocak ayında 'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı , ülkesinin basınına konuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

Mısırlı golcü, DMC'ye verdiği röportajda çarpıcı sözler sarf etti. Milliyet'in derlediği habere göre; Türkiye'ye geliş sürecinden tercihine kadar birçok konuya değinen Mohamed, ve hakkında da flaş itiraflarda bulundu.

İşte o sözler:

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

"G.SARAY'DAN TEKLİF GELİNCE AYRILMAK İSTEDİM"
"Afrika Şampiyonası'nın bitmesinin ardından 'in yeni yönetimi benimle görüşmek istedi. Tam bu sırada 'dan teklif geldi ve açıkçası hiç düşünmeden kabul ettim. Galatasaray'dan teklif gelince ayrılmak istedim."

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

"DİKKAT ÇEKECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"
"Mısır'da oynadığım dönemde değerimin artamayacağını anladım. Bir Avrupa ülkesinde daha çok dikkat çekeceğimi düşünerek 'ı tercih ettim. Mısır'da kalsaydım değerim artmayacaktı."

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

"ANNEMİN HASTALIĞI SEBEBİYLE..."
"'teyken transfer sürecinde kulüp yönetimine veya arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin hastalığı sebebiyle antrenmanlara çıkamıyordum. Kulüpteki tüm personeller beni savundu. Bu da isyan etmememin en büyük kanıtlarından biri."

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

"GALATASARAY TARAFTARI ÇOK ÇILGIN"
"Bana, koronavirüs olmasaydı statta adım atacak yer olmayacağını söylediler. taraftarı çok çılgın. Galatasaray'ı tercih etmemin sebeplerinden biri de bu oldu."

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

"PENALTIDAN ÖNCE BELHANDA..."
"İlk golümü penaltıdan attım. Belhanda topu aldı ve yanına giderek ona penaltıyı atmak istediğimi söyledim. Böylelikle ilk golümle tanıştım."

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

"KRAL GİBİ HİSSETTİM"
"'ye gol attıktan sonra adeta kendimi kral gibi hissettim. 'da bunu yapabilmem çok önemliydi. Gol atmak için sürekli sahada olmayı seven oyunculardan biriyim fakat bazı eleştiriler çok yerinde değildi."

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

"FALCAO YÜZÜNDEN REDDEDECEKTİM AMA..."
" en başta 'a transfer olmayı reddettiğim nedenlerden biriydi. Galatasaray'da forma şansı bulamayacağımı düşündüm. Fakat Falcao ile anlaşabileceğimi düşündüm. Şu anda çok iyi anlaşıyoruz."

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe ve Falcao itirafı!

"F.BAHÇE'DEN TEKLİF GELDİĞİNDE..."
"Ordu takımındayken Türk kulüplerinden biri beni transfer etmek istedi. Bu takım 'ydi... Gelen bu teklif üzerine ben 'ten ayrılmak istedim. Fakat Zamalek'in eski yönetim kurulu Afrika Şampiyonası'nı kazanmak istedikleri için bu transfer teklifini geri çevirdi. Bu yüzden takımda kalmamı istediler ve transfer gerçekleşmedi."

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