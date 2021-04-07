Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da orta sahaya sürpriz isim!

Mostafa Mohamed'i alan Galatasaray rotasını bir kez daha Mısır'a çevirdi. Mısır basını, sarı-kırmızılı ekibin, Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'e talip olduğunu yazdı.





23 yaşındaki ön liberonun Galatasaray'ın scout ekibi tarafından izlendiği ve beğenildiği bilgisine yer verilirken, Al Ahly'de istediği kadar forma şansı bulamamasından dolayı Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ifade edildi. Mali'li futbolcunun, 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

