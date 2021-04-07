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Son dakika haberleri | 'da orta sahaya sürpriz isim!

ekiplerinden , gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma bir orta saha takviyesi isteyen , gözünü tıpkı transferinde olduğu gibi 'a çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:35 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da orta sahaya sürpriz isim!

'i alan rotasını bir kez daha 'a çevirdi. Mısır basını, sarı-kırmızılı ekibin, Al Ahly'de forma giyen 'e talip olduğunu yazdı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da orta sahaya sürpriz isim!

23 yaşındaki ön liberonun 'ın scout ekibi tarafından izlendiği ve beğenildiği bilgisine yer verilirken, Al Ahly'de istediği kadar forma şansı bulamamasından dolayı Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ifade edildi. Mali'li futbolcunun, 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da orta sahaya sürpriz isim!

ALIOU DIENG KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan , 2018 yılında 40 bin euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer olmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yılında ise 1.1 milyon euro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu.

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