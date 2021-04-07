Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da orta sahaya sürpriz isim!

Mostafa Mohamed'i alan Galatasaray rotasını bir kez daha Mısır'a çevirdi. Mısır basını, sarı-kırmızılı ekibin, Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'e talip olduğunu yazdı.
Mostafa Mohamed'i alan Galatasaray rotasını bir kez daha Mısır'a çevirdi. Mısır basını, sarı-kırmızılı ekibin, Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng'e talip olduğunu yazdı.
23 yaşındaki ön liberonun Galatasaray'ın scout ekibi tarafından izlendiği ve beğenildiği bilgisine yer verilirken, Al Ahly'de istediği kadar forma şansı bulamamasından dolayı Galatasaray'a transfer olmayı çok istediği ifade edildi. Mali'li futbolcunun, 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
ALIOU DIENG KİMDİR?
Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan Aliou Dieng, 2018 yılında 40 bin euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer olmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019 yılında ise 1.1 milyon euro karşılığında Al Ahly'nin yolunu tuttu.