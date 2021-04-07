Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri Radamel Falcao...
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri Radamel Falcao...
Sakatlıktan döndükten sonra attığı gollerle takımına kritik galibiyetler getiren Kolombiyalı golcü son 2 haftadır suskun.
Sivasspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Falcao, Kayserispor maçında da fileleri sarsmayı başarmıştı.
Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçında suskun kalan golcü futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
40 MAÇTA GÖREV ALMADI
Falcao, kendini zorlayıp risk alması nedeniyle takımını pek çok maçta yalnız bıraktı.
Kolombiyalı, sakalık kaynaklı geçen sezon 21, bu sezon ise 19 maç kaçırdı. Süper yıldız buna rağmen çıktığı 35 resmi maçta 19 gol 3 asistle takımına katkı verdi.
SARACCHI ARJANTİN BASININA KONUŞTU
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Marcelo Saracchi, Arjantin basınına verdiği röportajda takım arkadaşı Radamel Falcao'nun yeni adresi hakkında ipuçları verdi.
Kariyerinde bir dönem River Plate forması giymiş olan 22 yaşındaki oyuncu, Radamel Falcao ile Arjantin günleri üzerine sohbet ettiklerini anlattı ve Kolombiyalı golcünün eski takımı hala yakından takip ettiğini söyledi.
"MLS'E GİTMEYE DAHA YAKIN"
Aynı röportajda, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği ve potansiyel yeni adresi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Marcelo Saracchi, deneyimli golcünün kariyerine River Plate'de değil MLS'de devam edebileceğinin sinyallerini verdi.
Başarılı sol bek, "Radamel Falcao'nun futbol oynamak için Arjantin'e döneceğini sanmıyorum. Bana sorarsanız MLS'e gitmeye daha yakın" ifadelerini kullandı.
DAVID BECKHAM İSTEMİŞTİ
Radamel Falcao'nun ismi, ara transfer döneminde, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Ligi takımlarından Inter Miami ile ismi ciddi şekilde şekilde anılmış ancak söz konusu transfer resmiyet kazanmamıştı.