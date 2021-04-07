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Son dakika haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda kadroda futbolcuların geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Cimbom'da geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de ... Galatasaraylı Saracchi yaptığı açıklamada Falcao'nun yeni adresini duyurdu. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:22
Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'da geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri ...

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Sakatlıktan döndükten sonra attığı gollerle takımına kritik galibiyetler getiren Kolombiyalı golcü son 2 haftadır suskun.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Sivasspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Falcao, Kayserispor maçında da fileleri sarsmayı başarmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçında suskun kalan golcü futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

40 MAÇTA GÖREV ALMADI

Falcao, kendini zorlayıp risk alması nedeniyle takımını pek çok maçta yalnız bıraktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Kolombiyalı, sakalık kaynaklı geçen sezon 21, bu sezon ise 19 maç kaçırdı. Süper yıldız buna rağmen çıktığı 35 resmi maçta 19 gol 3 asistle takımına katkı verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

SARACCHI ARJANTİN BASININA KONUŞTU

ekiplerinden forması giyen Marcelo Saracchi, Arjantin basınına verdiği röportajda takım arkadaşı 'nun yeni adresi hakkında ipuçları verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Kariyerinde bir dönem River Plate forması giymiş olan 22 yaşındaki oyuncu, ile Arjantin günleri üzerine sohbet ettiklerini anlattı ve Kolombiyalı golcünün eski takımı hala yakından takip ettiğini söyledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

"MLS'E GİTMEYE DAHA YAKIN"

Aynı röportajda, sezon sonunda 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği ve potansiyel yeni adresi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Marcelo Saracchi, deneyimli golcünün kariyerine River Plate'de değil MLS'de devam edebileceğinin sinyallerini verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Başarılı sol bek, "'nun futbol oynamak için Arjantin'e döneceğini sanmıyorum. Bana sorarsanız MLS'e gitmeye daha yakın" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Saracchi Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

DAVID BECKHAM İSTEMİŞTİ

'nun ismi, ara transfer döneminde, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Ligi takımlarından Inter Miami ile ismi ciddi şekilde şekilde anılmış ancak söz konusu transfer resmiyet kazanmamıştı.

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