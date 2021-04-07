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Son dakika haberi: Onyekuru annesinin vefatı nedeniyle 'ya gidecek

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı annesinin vefatı nedeniyle 'ya gidecek. 23 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Fatih maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:39 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:21
Son dakika Galatasaray haberi: Onyekuru annesinin vefatı nedeniyle Nijerya'ya gidecek

'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu 'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, vefat eden annesinin cenazesi nedeniyle Fatih maçında görev alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün annesini kaybeden Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi 'ya gidecek.

Onyekuru, bu nedenle sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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