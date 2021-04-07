Son dakika Galatasaray haberi: Onyekuru annesinin vefatı nedeniyle Nijerya'ya gidecek

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, vefat eden annesinin cenazesi nedeniyle Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün annesini kaybeden Henry Onyekuru, cenaze töreni için ülkesi Nijerya'ya gidecek.

Onyekuru, bu nedenle sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.