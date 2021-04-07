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Başkanı açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Son dakika: Başkanı açıklamalarda bulunuyor. Cengiz'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:49 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:57
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Başkanı açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Galatasaray'ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi, Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazi. Biz bu araziyi Riva ve Florya anlaşması esasında geçmiş yönetimce aldık."

"30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve deprem riski taşımakta binalar. Hepsini buraya taşıyacağız."

"Florya ve Riva anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti. Bunun banka borçlarının kapatılması için kullanılacağıydı. Galatasaray'ın mali açıdan 6 bin kalem 7 milyon TL'lik basit hacizlere soktu, icradan öte"

"Florya-Riva anlaşmasını yenilemek için müthiş çaba verdik. Bu madenlerin kamulaştırılması için Sayın Binali Yıldırım nezdinde çok uğraştık. Sistem değişti. Başbakanlık gitti. Başkanlık sistemine geçildi. Bunları anlatmak 1000 sayfayı, Savaş ve Barış'ı geçer"

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