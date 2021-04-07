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Florya'da OHAL ilan etti! "Dışarı çıkmayın"

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda teknik direktör , oyuncularıyla yaptığı konuşmada corona virüsü (koronavirüs) önlemlerine dair konuştu. Terim, oyuncularından mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını istedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:46 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:46
Fatih Terim Florya'da OHAL ilan etti! "Dışarı çıkmayın"

Teknik Direktörü son haftalarda artan Covid- 19 vakaları nedeniyle Florya'da olağanüstü hal ilan etti.

Oyuncuları ile bir toplantı yapan Terim, "Zaten sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Ligin kalan haftalarında öncelikle kendimizi koronadan korumamız lazım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Maskesiz de dolaşmayın. İdman dışındaki vakutlerinizi evinizde ailinizle birlikkte geçirin" dedi.

Bu arada gelen bilgilere göre Terim, maçlardan önce kamp yapma kararı almayı planlıyor. Galatasaray daha önce böyle bir uygulama yapmıyordu. (Takvim)

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