Arda Turan ve Berkay arasındaki davada flaş gelişme! Burak Yılmaz...

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatine karar verilen futbolcu Arda Turan'ın davasının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanık Arda Turan ve Özlem Şahin'in duruşmalara katılması kararından dönülmesine hükmetti. Duruşma, futbolcu Burak Yılmaz tanık olarak dinlenmesi için liglerin bitmesi gözetilerek 16 Haziran'a bırakıldı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Ada Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Hakim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu.

Taraflara tebligat yapıldığı, tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz'a tebligat yapıldığı ve Onur Ürkmez'e çıkarılan tebligatın dönmediğini belirtti. Ayrıca Arda Turan'ın avukatları tarafından, sakatlığı nedeniyle tedavi gördüğü gerekçesiyle rapor sunularak duruşmaya katılamadığına ilişkin mazeret bildirildiği de tutanağa geçti.

Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılmıyoruz. Eksiklikler giderilsin, ayrıntılı beyanları daha sonra sunacağız. Tanık Burak Yılmaz bilindiği gibi Fransa'da bulunuyor. Ligler bittiğinde biz kendisini hazır etmeye çalışacağız veya adresini bildireceğiz" dedi.

FRANSA LİGİ BİTMESİ BEKLENİYOR

Şikayetçi Özlem Ada Şahin'in avukatı Ahmet Can Dokur ise "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılıyoruz. Müvekkil ile tanık Onur Ürkmez'in bir sonraki celse hazır edeceğiz. Gelmeyen sanık hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir" diye konuştu.

Mahkeme, tanık Onur Ürkmez'in hazır edilmesi için süre verilmesine, sanık avukatlarına tanık Burak Yılmaz'ı hazır etmeleri veya adresini bildirmeleri için süre verilmesine karar verdi.

Mahkeme, İstinaf Mahkemesi kararlarına karşı yasada direnme öngörülmediği gerekçesiyle sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin yönünden beyanlarının alınması yönünde bir husus bulunmadığından, duruşmaya katılmaları yönündeki ara karardan dönülmesine de hükmedildi. Duruşmanın tanık Burak Yılmaz'ın da dinlenebilmesi için liglerin bitmesinin ardından 16 Haziran'da görülmesine karar verildi. (Sabah)