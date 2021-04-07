Haberler Galatasaray Arda Turan ve Berkay arasındaki davada flaş gelişme! Burak Yılmaz...

ve arasındaki davada flaş gelişme! ...

Şarkıcı 'in eşi 'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatine karar verilen futbolcu 'ın davasının 'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşma, futbolcu tanık olarak dinlenmesi için liglerin bitmesi gözetilerek 16 Haziran'a bırakıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 12:55
Arda Turan ve Berkay arasındaki davada flaş gelişme! Burak Yılmaz...

Şarkıcı 'in eşi 'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla beraatine karar verilen futbolcu 'ın davasının 'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanık Arda Turan ve Özlem Şahin'in duruşmalara katılması kararından dönülmesine hükmetti. Duruşma, futbolcu tanık olarak dinlenmesi için liglerin bitmesi gözetilerek 16 Haziran'a bırakıldı.

. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Hakim . Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu.

Taraflara tebligat yapıldığı, tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz'a tebligat yapıldığı ve 'e çıkarılan tebligatın dönmediğini belirtti. Ayrıca Arda Turan'ın avukatları tarafından, sakatlığı nedeniyle tedavi gördüğü gerekçesiyle rapor sunularak duruşmaya katılamadığına ilişkin mazeret bildirildiği de tutanağa geçti.

Arda Turan'ın avukatı , "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılmıyoruz. Eksiklikler giderilsin, ayrıntılı beyanları daha sonra sunacağız. Tanık Burak Yılmaz bilindiği gibi 'da bulunuyor. Ligler bittiğinde biz kendisini hazır etmeye çalışacağız veya adresini bildireceğiz" dedi.

FRANSA LİGİ BİTMESİ BEKLENİYOR

Şikayetçi Özlem Ada Şahin'in avukatı ise "İstinaf Mahkemesi'nin bozma ilamına katılıyoruz. Müvekkil ile tanık Onur Ürkmez'in bir sonraki celse hazır edeceğiz. Gelmeyen sanık hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir" diye konuştu.

Mahkeme, tanık Onur Ürkmez'in hazır edilmesi için süre verilmesine, sanık avukatlarına tanık Burak Yılmaz'ı hazır etmeleri veya adresini bildirmeleri için süre verilmesine karar verdi.

Mahkeme, İstinaf Mahkemesi kararlarına karşı yasada direnme öngörülmediği gerekçesiyle sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin yönünden beyanlarının alınması yönünde bir husus bulunmadığından, duruşmaya katılmaları yönündeki ara karardan dönülmesine de hükmedildi. Duruşmanın tanık Burak Yılmaz'ın da dinlenebilmesi için liglerin bitmesinin ardından 16 Haziran'da görülmesine karar verildi. (Sabah)

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