Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Son dakika transfer haberi: transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Son dakika transfer haberi: 'de 3. sırada yer alan Galatasaray bir yandan çıkışa geçmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile çıkmak isteyen sarı-kırmızılıların gündeminde ise bomba isimler yer alıyor. İşte o isimler ve son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 11:55
Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Sarı-kırmızılılar zorlu rakibi karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Şampiyonluk mücadelesi veren 'da diğer yandan transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

'da transfer bombaları art arda patlamak üzere... Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için hazırlanan transfer listesi şekillenmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Teknik Direktörü Fatih Terim'in başkanlık seçimi öncesi listesini hazırlayacağı ve seçim sonrası transfer listesini yönetimle paylaşacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

TRANSFERDE ADIM ATILMAYACAK

Terim'in mevcut yönetimle fikir alışverişinde bulunduğu ve takım kalitesini artırmak adına yıldız isimlerle kadroyu güçlendirmeyi planladığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

'da mevcut yönetim başkanlık seçimi öncesinde transferde herhangi bir adım atmayı düşünmüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN...

'da mevcut yönetimin gelecek yönetimlerin önünü açmak nedeniyle transfere ilişkin hamle yapmayacak. Teknik heyetin raporu yeni yönetime iletilecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

GÜNDEMDE BOMBA İSİMLER VAR

teknik heyeti ise transfer çalışmalarında birbirinden bomba isimleri gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

G.Saray transfer listesine aldığı 4 yıldız futbolcuyla görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Crysal Palace forması giyen Townsend ile Van Aanholt için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

VISCA DA LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar devre arasında kadrosuna katmak istediği Visca için de Başakşehir kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Trabzonspor'un da listesinde olan Visca için Terim'in çok ısrarcı olduğu biliniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

DI MARIA GÜNDEMDE

Sezon sonunda Fransız devi PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan Di Maria da listede.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Cimbom, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorlayacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

TALISCA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Yönetimin GZ Evergrande'de oynayan Talisca için de şartları zorlayacağı ifade edildi. (Yeni Asır)

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