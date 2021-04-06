Son dakika transfer haberi: Galatasaray transferde büyük oynuyor! 2 süper star...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar zorlu rakibi karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile girişimlerini sıklaştırdı.
Galatasaray'da transfer bombaları art arda patlamak üzere... Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için hazırlanan transfer listesi şekillenmeye başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başkanlık seçimi öncesi listesini hazırlayacağı ve seçim sonrası transfer listesini yönetimle paylaşacağı ifade edildi.
TRANSFERDE ADIM ATILMAYACAK
Terim'in mevcut yönetimle fikir alışverişinde bulunduğu ve takım kalitesini artırmak adına yıldız isimlerle kadroyu güçlendirmeyi planladığı belirtildi.
Galatasaray'da mevcut yönetim başkanlık seçimi öncesinde transferde herhangi bir adım atmayı düşünmüyor.
YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN...
Galatasaray'da mevcut yönetimin gelecek yönetimlerin önünü açmak nedeniyle transfere ilişkin hamle yapmayacak. Teknik heyetin raporu yeni yönetime iletilecek.
GÜNDEMDE BOMBA İSİMLER VAR
Galatasaray teknik heyeti ise transfer çalışmalarında birbirinden bomba isimleri gündemine aldı.
G.Saray transfer listesine aldığı 4 yıldız futbolcuyla görüşmelere başladı.
Galatasaray Crysal Palace forması giyen Townsend ile Van Aanholt için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı.
VISCA DA LİSTEDE
Sarı-kırmızılılar devre arasında kadrosuna katmak istediği Visca için de Başakşehir kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un da listesinde olan Visca için Terim'in çok ısrarcı olduğu biliniyor.
DI MARIA GÜNDEMDE
Sezon sonunda Fransız devi PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan Di Maria da listede.
Cimbom, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorlayacak.
TALISCA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Yönetimin GZ Evergrande'de oynayan Talisca için de şartları zorlayacağı ifade edildi. (Yeni Asır)