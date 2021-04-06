Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

FEGHOULI

Galatasaray'da en çok kazanan isimlerin başında gelen Sofine Feghouli için ise henüz net bir karar verilmedi. Sarı Kırmızılılar iyi bir teklif gelmesi halinde Cezayirli yıldızın ayrılığına onay verecek. Böylelikle yapılacak transferler için bütçe oluşturulacak.

ARDA TURAN

Sözleşmesinin 1 yıl daha otomatik olarak uzamasına 3 maç kalan Arda Turan, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında ilk 11'de forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmadı fakat Fatih Terim'in Arda Turan'ı 1 yıl daha kadroda görmek istediği ifade edildi. Arda Turan ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek.