Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

Hatayspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Galatasaray'da dev operasyon kapıda. Bu sezon hedeflenen şampiyonluğun gelmemesi durumunda sarı-kırmızılılarda büyük bir değişim olacak.
TRANSFER OPERASYONU YAPILACAK
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Atakaş Hatayspor deplasmanında oynanan futboldan memnun olmadığı ve sezon sonunda geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleştireceği öğrenildi.
İşte isim isim alınan kararlar:
SARACCHI
Hatay karşısında savunmada kötü bir oyun ortaya koyan, tek bir orta yapamayarak hücuma hiç katkı veremeyen Saracchi ile gelecek sezon devam edilmeyeceği öğrenildi. Uruguaylı'nın yerine yeni bir sol bek aramaya başlayacağı bildirildi.