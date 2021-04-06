Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

Son dakika spor haberleri: 'da dev operasyon! 14 futbolcu...

'in 32. haftasında 'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve üçüncü sıraya gerileyen 'da geniş çaplı kadro operasyonu başladı. Teknik direktör , performansını yetersiz bulduğu ve takımda istemediği oyuncuları yönetime bildirirken, bazı yıldız isimlerin de sezon sonu yolcu edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 10:44
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük darbe alan 'da dev operasyon kapıda. Bu sezon hedeflenen şampiyonluğun gelmemesi durumunda sarı-kırmızılılarda büyük bir değişim olacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

TRANSFER OPERASYONU YAPILACAK
Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktörü 'in Atakaş deplasmanında oynanan futboldan memnun olmadığı ve sezon sonunda geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleştireceği öğrenildi.

İşte isim isim alınan kararlar:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

SARACCHI
Hatay karşısında savunmada kötü bir oyun ortaya koyan, tek bir orta yapamayarak hücuma hiç katkı veremeyen Saracchi ile gelecek sezon devam edilmeyeceği öğrenildi. Uruguaylı'nın yerine yeni bir sol bek aramaya başlayacağı bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

ŞENER ÖZBAYRAKLI
'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Şener Özbayraklı ile sözleşme yenilenmeyecek. Tecrübeli futbolcuyla sezon sonu yollar kesin olarak ayrılacak. Tecrübeli futbolcu bu yıl da Linnes ve Yedlin'in arkasında kaldı ve beklentileri karşılayamadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

EMRE TAŞDEMİR
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerden biri de Emre Taşdemir... Emre yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı. , Emre Taşdemir'le de yollarını kesin olarak ayıracak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

LINNES
Saracchi, Şener ve Emre Taşdemir ile yollarını kesin olarak ayıracak 'da bek oyuncusu sıkıntısı yaşanacak. 'in Linnes konusunda ise henüz son kararını vermediği öğrenildi. Galatasaray'da Linnes ile yola devam edip edilmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

HALİL DERVİŞOĞLU
'da kiralık oyuncular da beklenen katkıyı veremedi. Sezon sonuna kadar kiralanan Halil Dervişoğlu kulübü Brentford'a geri gönderilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

GEDSON
taraftarını heyecanlandıran isimlerin başında gelen Portekizli Gedson Fernandes de beklenileni veremedi. Portekizli yıldız sezon sonunda Benfica'ya geri dönecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

ETEBO
Sezon başında Stoke City'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalı orta saha Etebo'yla da yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı Kırmızılılar, 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo için bu hakkı kullanmayacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

FEGHOULI
'da en çok kazanan isimlerin başında gelen Sofine Feghouli için ise henüz net bir karar verilmedi. Sarı Kırmızılılar iyi bir teklif gelmesi halinde Cezayirli yıldızın ayrılığına onay verecek. Böylelikle yapılacak transferler için bütçe oluşturulacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

ARDA TURAN
Sözleşmesinin 1 yıl daha otomatik olarak uzamasına 3 maç kalan Arda Turan, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında ilk 11'de forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmadı fakat 'in Arda Turan'ı 1 yıl daha kadroda görmek istediği ifade edildi. Arda Turan ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

ONYEKURU
'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı futbolcularla ilgili de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar, Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru için satın alma opsiyonunu devreye sokarak Nijeryalı futbolcuyu takımda tutacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

MOSTAFA MOHAMED
'ın satın alma opsiyonunu devreye sokacağı bir diğer kiralık futbolcu ise Mostafa Mohamed... Mısırlı golcü Galatasaray kariyerine yüksek perdeden giriş yapmış ve kısa süre içinde ligde 5 ve kupada 1 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Mısırlı golcü kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

DONK
'da Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl daha uzayabilir. 'in tecrübeli stoperi 1 yıl daha takımda tutmak istediği ifade edilirken sezon sonu sözleşmesi sona erecek Surinamlı futbolcuyla görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

ÖMER BAYRAM
'da Ömer Bayram'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 'in Ömer Bayram'ı rotasyonda kullanmak istediği ve bu yüzden tecrübeli futbolcuyla sözleşme uzatılmasının gündemde olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dev operasyon! 14 futbolcu...

EMRE AKBABA
'da sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Emre Akbaba'nın yıllık maaşında önemli bir indirime gideceği öğrenildi. 'in mutlaka takımda kalmasını istediği Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatılacak.

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