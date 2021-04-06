Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

Son dakika spor haberi: 'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

Son dakika haberi: Galatasaray, Faslı futbolcu 'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra bir çok takımın transfer listesine giren Belhanda'nın süpriz bir takımla görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte son gelişmeler ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 13:11
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

'nın, macerası sona erdi. Sarı kırmızılı kulüp, Faslı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Oyuncunun kulüp imajına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

Açıklamaya göre Belhanda'nın, daha öncede sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

Buna göre Belhanda'nın profesyonel futbolcu sözleşmesinin FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. maddesi uyarınca 10 Mart'tan itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röpörtajda saha zemeni nedeniyle sarı kırmızılı yönetimi hedef almıştı. Belhanda'nın sözleşmesi, sezon sonunda sona erecekti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

YENİ DURAĞI OLYMPIAKOS

'ın sözleşmesini feshettiği için sürpriz transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

Valencia, Real Betis, Nice ile ismi anılan Belhanda için bu kez de Yunan ekibi Olympiakos'un devrede olduğu bildirilmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

basınında çıkan haberde Belhanda'nın Yunan kulübü ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Görüşmelere başladı

Haberde Belhanda'nın Yunan kulübüne transfer olmaya yakın olduğu bilgisi de verildi.

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