Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

Son dakika spor haberi: 'da korkunç tablo! ...

Son dakika haberi: 'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada rakibine 3-0'lık skorla boyun eğdi. Cimbom'da futbolcuların bireysel performansları da eleştiri konusu oldu. Galatasaray'da son yıllarda kadroya katılan isimlerin çoğu vasatı aşamadı. İşte detaylar

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 09:12
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan , çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

Son 2 sezonda 11 oyuncuyu geçici olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, hem geleceğini riske attı hem de sportif başarısızlık gelince günü kurtaramadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

kariyeri 4 ayla sınırlı kalan Nzonzi, devre arasında gönderilen , sakatlık problemi ile adından söz ettiren Andone akla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

Seri ve Lemina'nın +10 milyon Euro bonservisleri alınamayınca orta saha tekrar boşaldı. Saracchi sol bekte Nagatomo'yu mumla arattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

ONYEKURU VE MOHAMED DÜŞÜŞTE

Yaraya merhem olmayan kiralama modası bu sezon da devam etti. Etebo'nun ligde ilk 11 çıktığı 11 maçın 6'sını kaybeden 'a Halil Dervişoğlu hiç katkı sağlayamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

Hatay'da stopere çekilen Gedson Fernandes, geldiği günden beri hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

Sözleşmelerinde satın alma opsiyonları bulunan diğer kiralık isimler Onyekuru ve Mostafa Mohamed de düşüşe geçti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

son 5 haftada kaybettiği 11 puanla şampiyonluk şansını zora soktu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

GEÇEN SEZONU YAKALADI!

Geçen sezon 34 haftada 8 yenilgi gören G.Saray, ilk 5'e girememişti. Cimbom, bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 8 mağlubiyet sayısına ulaştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da korkunç tablo! Emre Mor...

Türk Telekom Stadı'nda Alanya ve Ç.Rize'ye kaybeden , deplasmanda Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü'nün ardından 'a teslim oldu. (Sabah)

SON DAKİKA