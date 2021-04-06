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Son dakika haberleri | Aytaç Kara ile anlaştı!

ekiplerinden forması giyen Aytaç Kara, son oynanan maçında harika bir gole imza atmış ancak oyundan çıkarken teknik direktör 'a tepki gösterip doğrudan soyunma odasına gitmişti. Daha sonra kadro dışı bırakıldığı açıklanan Aytaç Kara'nın, gelecek sezon için ile anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:02 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:13
Son dakika GS haberleri | Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı!

'ın yeni sezondaki ilk transferi Aytaç Kara olacak gibi görünüyor. maçında 'nın galibiyet golünü atan Kara daha sonra oyundan alındığı için hocası 'a tepki göstermiş bunun üzerine de kadro dışı bırakılmıştı. 28 yaşındaki orta sahanın ligin geri kalanında Kasımpaşa'da kadroya alınmasının beklenmediği hatta sözleşmesinin anlaşma yoluyla feshedilebileceği belirtiliyor. Bu durumunda, prensipte anlaştığı Galatasaray'a imzayı erken atabileceği ifade ediliyor.

4 GOL ATTI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Aytaç Kara, bu sezon 26 maçta forma giydi, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı. Özellikle Beşiktaş maçında attığı müthiş golle adından söz ettirmiş ancak oyundan alınmasına tepki göstermesi nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

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