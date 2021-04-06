Sessiz sedasız cezalar kesildi

Üste üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yönetim faturayı kesti. İşte teknik heyetin onayı ile uygulanan cezalar ve alınan yeni kararlar:



Para cezaları kesildi. Özellikle görülen kartlar nedeniyle takımı yalnız bırakanların gözünün yaşına bakılmadı.

En yüksek cezayı Çaykur Rize maçında büyük hatalar yapan ve cezalı duruma düşen Marcao ve Luyindama aldı.

UEFA kuralları gereği ödemeler durdurulamıyor. Ancak maç başı, prim gibi tüm ödemeler lig sonuna kadar donduruldu.

Bazı isimlere sezon sonuna kadar forma verilmeyecek. Bir nevi kadro dışı kalacaklar. Ancak resmi olarak tebliğ edilmeyecek.

Florya'da OHAL durumuna geçildi edildi. İdman saatleri değişti. Oyuncular sabah 9'dan akşam 5'e kadar mesaiye kalacak.

Teknik ekipte bazı değişiklikler olacak. Antrenörler arasındaki hiyerarşi değişecek. Rakipleri analiz edecek yeni bir ismin gelmesi de gündemde.