Lise müdürüne istifa çağrısı

G.SARAY Kulübü, G.Saray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'e sert tepki gösterdi.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:46Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
G.SARAY Kulübü, G.Saray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'e sert tepki gösterdi. "1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi gerektiğini" ifade eden Engin için, "Maalesef zaman bizi yine haklı çıkardı" başlıklı bir açıklama yayınlandı. "Rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamış ve itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" denildi.