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Lise müdürüne istifa çağrısı

G.SARAY Kulübü, G.Saray Lisesi Müdürü 'e sert tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Lise müdürüne istifa çağrısı
G.SARAY Kulübü, G.Saray Lisesi Müdürü 'e sert tepki gösterdi. "1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi gerektiğini" ifade eden Engin için, "Maalesef zaman bizi yine haklı çıkardı" başlıklı bir açıklama yayınlandı. "Rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamış ve itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" denildi.
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