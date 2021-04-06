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Kırmızıda durdu

'de çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atarak büyük beğeni toplayan arkasını getiremedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 00:02 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Kırmızıda durdu

'de çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atarak büyük beğeni toplayan arkasını getiremedi. Aslında ne olduysa karşılaşmasında oldu. Maçın 54. dakikasında kırmızı kart gören Mısırlı yıldız futbolcu, bir daha kendisini toparlayamadı.

Ankaragücü dahil oynadığı son 4 karşılaşmada ağları sarsmayı başaramadı. Bununla birlikte kaleyi bulmakta da zorlandı. Mohamed 4 maçta 4 şut çekerken bunlardan sadece birinde isabet sağlayabildi. Terim'in genç golcüyle bir görüşme yapması bekleniyor.

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