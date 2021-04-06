Kırmızıda durdu

Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atarak büyük beğeni toplayan Mostafa Mohamed arkasını getiremedi. Aslında ne olduysa Ankaragücü karşılaşmasında oldu. Maçın 54. dakikasında kırmızı kart gören Mısırlı yıldız futbolcu, bir daha kendisini toparlayamadı.



Ankaragücü dahil oynadığı son 4 karşılaşmada ağları sarsmayı başaramadı. Bununla birlikte kaleyi bulmakta da zorlandı. Mohamed 4 maçta 4 şut çekerken bunlardan sadece birinde isabet sağlayabildi. Terim'in genç golcüyle bir görüşme yapması bekleniyor.