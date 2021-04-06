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'da kiralık dükkanı kapandı!

Son dakika haberi | Son 2 sezonda 11 oyuncuyu kiralık olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, geleceğini riske atarken sportif olarak hedefine de ulaşamadı. Ne ne ne de beklentileri karşılayamadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 00:53
Galatasaray'da kiralık dükkanı kapandı!

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan , çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu.

Galatasaray'da kiralık dükkanı kapandı!

Son 2 sezonda 11 oyuncuyu geçici olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, hem geleceğini riske attı hem de sportif başarısızlık gelince günü kurtaramadı.

Galatasaray'da kiralık dükkanı kapandı!

kariyeri 4 ayla sınırlı kalan Nzonzi, devre arasında gönderilen Emre Mor, sakatlık problemi ile adından söz ettiren Andone akla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar. Seri ve Lemina'nın +10 milyon Euro bonservisleri alınamayınca orta saha tekrar boşaldı. Saracchi sol bekte Nagatomo'yu mumla arattı.

Galatasaray'da kiralık dükkanı kapandı!

ONYEKURU VE MOSTAFA MOHAMED DÜŞÜŞTE
Sabah'ın haberine göre, yaraya merhem olmayan kiralama modası bu sezon da devam etti. 'nun ligde ilk 11 çıktığı 11 maçın 6'sını kaybeden 'a Dervişoğlu hiç katkı sağlayamadı.

Galatasaray'da kiralık dükkanı kapandı!

Hatay'da stopere çekilen Gedson , geldiği günden beri hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmelerinde satın alma opsiyonları bulunan diğer kiralık isimler Onyekuru ve Mostafa Mohamed de düşüşe geçti.

Galatasaray'da kiralık dükkanı kapandı!

son 5 haftada kaybettiği 11 puanla şampiyonluk şansını zora soktu.

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