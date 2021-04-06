Galatasaray'da kiralık dükkanı kapandı!

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çareyi oyuncuları kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu.
Son 2 sezonda 11 oyuncuyu geçici olarak transfer eden sarı-kırmızılılar, hem geleceğini riske attı hem de sportif başarısızlık gelince günü kurtaramadı.
Galatasaray kariyeri 4 ayla sınırlı kalan Nzonzi, devre arasında gönderilen Emre Mor, sakatlık problemi ile adından söz ettiren Andone akla ilk gelen başarısız kiralık operasyonlar. Seri ve Lemina'nın +10 milyon Euro bonservisleri alınamayınca orta saha tekrar boşaldı. Saracchi sol bekte Nagatomo'yu mumla arattı.