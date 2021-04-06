Galatasaray'da kale duvarları su aldı! Muslera...

Galatasaray son 5 maçta 11 puan kaybederken, Fernando Muslera kalesini gole kapatmakta güçlük yaşıyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezonun ilk yarısında takımını yalnız bırakan 34 yaşındaki kaleci, ligin ikinci yarısında forma giymeye başladı. Bu sezon Süper Lig'in 20. haftasındaki Denizlispor maçıyla birlikte yeşil sahalara dönen Uruguaylı eldiven, çıktığı ilk 8 maçta müthiş bir performans ortaya koymuştu.



Bu maçlarda kalesinde 3 gol gören başarılı eldiven, 5 maçta da kalesini gole kapatmıştı. Ankaragücü yenilgisinden sonra işler tersine döndü. Muslera, ligde çıktığı son 5 maçta sadece bir maçta gole izin vermedi, ağlarında tam 11 gol gördü. Galatasaray ile 2.5 milyon euro ücretten 3 yıllık yeni mukavele imzaladıktan sonra performansında düşüş yaşaması dikkat çekti.



Muslera'nın performansını önünde sürekli değişen defans oyuncuları ve savunmanın yaptığı affedilmez hatalar da olumsuz etkiledi.



SÖZLEŞME YARAMADI

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce yeni mukavelesine kavuşan Fernando Muslera, Karadeniz ekibi karşısında ağlarında tam 4 gol gördü. Tecrübeli file bekçesi, sonraki hafta ise Atakaş Hatayspor'dan 3 gol yedi. Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı.