Yeni limanı Pire olabilir

Valencia, Real Betis, Nice ile ismi anılan Belhanda için bu kez de Yunan ekibi Olympiakos'un devrede olduğu bildirildi. Yunan basınından To10, Olympiakos'un ciddi bir şekilde Belhanda'yı istediğini kaydederken "Şu anda kendine iyi bir liman arıyor. Belki de bu liman Pire olabilir" sözleri kullanıldı.