Valencia, Real Betis, Nice ile ismi anılan Belhanda için bu kez de Yunan ekibi Olympiakos'un devrede olduğu bildirildi. Yunan basınından To10, Olympiakos'un ciddi bir şekilde Belhanda'yı istediğini kaydederken "Şu anda kendine iyi bir liman arıyor. Belki de bu liman Pire olabilir" sözleri kullanıldı.
Yeni limanı Pire olabilir
Sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda için sürpriz transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50