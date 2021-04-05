Haberler Galatasaray Yeni limanı Pire olabilir

Yeni limanı olabilir

Sözleşmesi tek taraflı feshedilen için sürpriz transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Yeni limanı Pire olabilir

, , ile ismi anılan Belhanda için bu kez de ekibi 'un devrede olduğu bildirildi. Yunan basınından To10, Olympiakos'un ciddi bir şekilde Belhanda'yı istediğini kaydederken "Şu anda kendine iyi bir liman arıyor. Belki de bu liman olabilir" sözleri kullanıldı.

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