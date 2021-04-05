Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine yıldız stoper oyuncusu geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Galatasaray'da Marcao ile sözleşme imzalanacak fakat çok iyi bir teklif gelirse satılacak."
"Satılırsa iyi para getirecek oyunculardan biri Marcao... Luyindama da ilk planda satılmak istenen bir oyuncu. Luyindama, 10-12 milyon Euro gibi bir rakam gelirse ancak satılacak."
MARCAO'YA 15-20 MİLYON EURO
"Ama Marcao'ya 15-20 milyon Euro gibi bir teklif gelirse satılacak. Galatasaray'ın böyle bir planı var."
KEVEN SCHLOTTERBECK
"Marcao'nun boşluğunu doldurmak için de Keven Schlotterbeck ismi gündeme geliyor."
YENİ ÇAĞLAR
"Ve Alman ekibinde yeni Çağlar olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Fatih Terim, 6-7 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekebilir ancak Marcao'dan gelecek paranın 3'te 1'ine değecek bir oyuncu diyerek bu oyuncuyu istediğini ifade ediyor."
"Socut ekibi de bu oyuncuyu yakından takip ediyor."