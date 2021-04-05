Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar 'a! gidiyor o geliyor

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılıların gündemine yeni olarak lanse edilen oyuncu geldi. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:54
Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine yıldız stoper oyuncusu geldi.

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

"'da ile sözleşme imzalanacak fakat çok iyi bir teklif gelirse satılacak."

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

"Satılırsa iyi para getirecek oyunculardan biri ... Luyindama da ilk planda satılmak istenen bir oyuncu. Luyindama, 10-12 milyon Euro gibi bir rakam gelirse ancak satılacak."

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

MARCAO'YA 15-20 MİLYON EURO

"Ama 'ya 15-20 milyon Euro gibi bir teklif gelirse satılacak. 'ın böyle bir planı var."

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

KEVEN SCHLOTTERBECK

"'nun boşluğunu doldurmak için de Keven Schlotterbeck ismi gündeme geliyor."

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

YENİ ÇAĞLAR

"Ve Alman ekibinde yeni Çağlar olarak lanse edilen sol ayaklı 23 yaşındaki oyuncu için Fatih Terim, 6-7 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekebilir ancak 'dan gelecek paranın 3'te 1'ine değecek bir oyuncu diyerek bu oyuncuyu istediğini ifade ediyor."

Son dakika transfer haberi: Yeni Çağlar Galatasaray'a! Marcao gidiyor o geliyor

"Socut ekibi de bu oyuncuyu yakından takip ediyor."

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