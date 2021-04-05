Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

Son dakika transfer haberi: 'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. için transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılıların gündemine genç yıldız adayı geldi. İşte o isim ve yılın bombasına dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:45 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:04
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine genç yıldız adayı geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine gelen o ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

"'da Omar Richards gündeme gelmişti. Saracchi'nin yerine sürpriz bir hamle yapılmıştı."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

"Championship takımlarından Reading'in sol beki Omar, 23 yaşında ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

"Omar'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek ama aslında ara transferde 'ın gündemine gelmişti."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

BAYERN İŞİ BOZMUŞTU

"Ama o zaman Alman basını Bayern Münih'in de bu oyuncuyu istediğini söyleyerek 'ın işini bozmuştu."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

RICHARD İÇİN YENİDEN

"Yaz transfer dönemi için 'da Omar Richards ile ilgili olarak kartlar yeniden açıldı."

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