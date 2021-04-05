Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Genç yıldız adayı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Sol bek için transfer arayışlarına giren Aslan'ın gündemine genç yıldız adayı geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen o ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Galatasaray'da Omar Richards gündeme gelmişti. Saracchi'nin yerine sürpriz bir hamle yapılmıştı."
GELECEĞİN YILDIZ ADAYI
"Championship takımlarından Reading'in sol beki Omar, 23 yaşında ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor."
"Omar'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek ama aslında ara transferde Galatasaray'ın gündemine gelmişti."
BAYERN İŞİ BOZMUŞTU
"Ama o zaman Alman basını Bayern Münih'in de bu oyuncuyu istediğini söyleyerek Galatasaray'ın işini bozmuştu."
RICHARD İÇİN YENİDEN
"Yaz transfer dönemi için Galatasaray'da Omar Richards ile ilgili olarak kartlar yeniden açıldı."