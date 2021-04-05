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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Yönetimde Terim de emekli olmalı"

Son dakika spor haberi... 'in 32. haftasında oynanan mücadelesinden 3-0 mağlupbiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray'da taraftarlar isyan bayrağını açtı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:53
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Yönetimde Terim de emekli olmalı"

Galatasaray'ın deplasmanda 'a 3-0 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden isyan bayrağı açtı. Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine 'nın tercih edilmesi ve stoper olan Ozornwafor'un yerine Fernandes'in o bölgeye çekilmesi taraftarlar tarafından eleştirildi. İşte o eleştiriler: Ruhumuzu kaybettik be dayı. Ruhumuzu... Terim, yaptığı hataların bedelini ağır ödüyor. Artık şampiyonlukta gitti. Bu ruhsuz oyuncularla bir yere varılmaz. yanlış, oyuncular yanlış. Yönetimde Terim de emekli olmalı.

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