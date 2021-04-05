Son dakika spor haberi: Galatasaray'da taraftarlar isyan etti! "Yönetimde Terim de emekli olmalı"

Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor'a 3-0 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden isyan bayrağı açtı. Yedlin'in yokluğunda Linnes yerine Şener Özbayraklı'nın tercih edilmesi ve stoper olan Ozornwafor'un yerine Fernandes'in o bölgeye çekilmesi taraftarlar tarafından eleştirildi. İşte o eleştiriler: Ruhumuzu kaybettik be dayı. Ruhumuzu... Terim, yaptığı hataların bedelini ağır ödüyor. Artık şampiyonlukta gitti. Bu ruhsuz oyuncularla bir yere varılmaz. Fatih Terim yanlış, oyuncular yanlış. Yönetimde Terim de emekli olmalı.