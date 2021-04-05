Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu.
Bu maçta Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda Gedson Fernandes'i stopere çeken teknik direktör Fatih Terim'in kararları taraftarlar tarafından eleştirilmiş ve Fernandes'in yerine Ozornwafor'un neden oynamadığı soruları sorulmuştu.
Peki Valentine Ozornwafor neden transfer edildi? Galatasaray camiasında bu soru Hatay deplasmanındaki ağır yenilginin ardından bir kez daha soruldu.
Savunmada Luyindama ve Marcao aynı anda cezalı iken, esas bölgesi defans olmayan Gedson Fernandes'in burada değerlendirilmesi ve kötü oynaması, Ozornwafor için, "Bugün değilse ne zaman?" sorusunu akıllara getirdi.
TARAFTARDAN TEPKİ
21 yaşındaki Nijeryalı savunmacının bu maçta bile düşünülmemesi sarı-kırmızılı camia ve taraftarlar arasında eleştiri konusu oldu.
300 BİN EURO'YA GELDİ
Ancak Ozornwafor'un transferine bakıldığında ortada dönen rakamların ilginçliği de ayrıca dikkat çekti.Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın iki sene önce Nijerya'nın Enyimba Aba'dan 300 bin Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Ozornwafor'un menajeri de, sarı-kırmızılılar tarafından yakından bilinen bir isim; William D'Avilla...
4 AYRI İSMİN DAHA MENAJERİ
Etebo ve Onyekuru gibi diğer Nijeryalı futbolcuların da menajerliğini üstlenen D'Avila, yine sözleşmesi fesh edilen Belhanda ve Emre Kılınç gibi isimlerin de menajeri olarak görev yapıyor.
200 BİN EURO MENAJERE
300 bin Euro'ya alınan Ozornwafor'un komisyonu olarak 200 bin Euro kazanan William D'Avila'nın ücretinin yüksekliğini tartışan sarı-kırmızılılar, "Ozornwafor'da bu kadar ümitsiz vaka ise neden 2 yıl önce transferi için menajerine 200 bin Euro komisyon verildi" diye eleştirdi.
SADECE 8 DAKİKA
Ligin ilk yarısında lisansı çıkmayan, yabancı sayısının 16'ya yükselmesiyle kadroya girebilen Ozornwafor, 6-0 galip gelinen Gençlerbirliği karşılaşmasında son 8 dakikada forma giydi ve bu, tek resmi maçı oldu.