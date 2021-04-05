Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

4 AYRI İSMİN DAHA MENAJERİ



Etebo ve Onyekuru gibi diğer Nijeryalı futbolcuların da menajerliğini üstlenen D'Avila, yine sözleşmesi fesh edilen Belhanda ve Emre Kılınç gibi isimlerin de menajeri olarak görev yapıyor.

200 BİN EURO MENAJERE



300 bin Euro'ya alınan Ozornwafor'un komisyonu olarak 200 bin Euro kazanan William D'Avila'nın ücretinin yüksekliğini tartışan sarı-kırmızılılar, "Ozornwafor'da bu kadar ümitsiz vaka ise neden 2 yıl önce transferi için menajerine 200 bin Euro komisyon verildi" diye eleştirdi.



