Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

Son dakika spor haberi: 'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

Son dakika spor haberi: 'in 32. haftasında , deplasmanda 'a 3-0 mağlup oldu. Bu maçta ve 'nun yokluğunda 'i stopere çeken teknik direktör 'in kararları taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Stoperde kötü performansı nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilen Fernandes'in yerine Ozornwafor'un neden oynamadığı soruları sorulmuştu. Tüm bu yaşananlarla beraber sarı kırmızılıların Ozornwafor transferindeki menajer gerçeği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:23
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

Süper Lig'in 32. haftasında , deplasmanda 'a 3-0 mağlup oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

Bu maçta ve 'nun yokluğunda 'i stopere çeken teknik direktör 'in kararları taraftarlar tarafından eleştirilmiş ve Fernandes'in yerine Ozornwafor'un neden oynamadığı soruları sorulmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

Peki Valentine Ozornwafor neden transfer edildi? camiasında bu soru Hatay deplasmanındaki ağır yenilginin ardından bir kez daha soruldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

Savunmada ve aynı anda cezalı iken, esas bölgesi defans olmayan 'in burada değerlendirilmesi ve kötü oynaması, Ozornwafor için, "Bugün değilse ne zaman?" sorusunu akıllara getirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

TARAFTARDAN TEPKİ

21 yaşındaki Nijeryalı savunmacının bu maçta bile düşünülmemesi sarı-kırmızılı camia ve taraftarlar arasında eleştiri konusu oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

300 BİN EURO'YA GELDİ

Ancak Ozornwafor'un transferine bakıldığında ortada dönen rakamların ilginçliği de ayrıca dikkat çekti.Milliyet'in haberine göre 'ın iki sene önce Nijerya'nın Enyimba Aba'dan 300 bin Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Ozornwafor'un menajeri de, sarı-kırmızılılar tarafından yakından bilinen bir isim; William D'Avilla...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

4 AYRI İSMİN DAHA MENAJERİ

Etebo ve Onyekuru gibi diğer Nijeryalı futbolcuların da menajerliğini üstlenen D'Avila, yine sözleşmesi fesh edilen Belhanda ve Emre Kılınç gibi isimlerin de menajeri olarak görev yapıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

200 BİN EURO MENAJERE

300 bin Euro'ya alınan Ozornwafor'un komisyonu olarak 200 bin Euro kazanan William D'Avila'nın ücretinin yüksekliğini tartışan sarı-kırmızılılar, "Ozornwafor'da bu kadar ümitsiz vaka ise neden 2 yıl önce transferi için menajerine 200 bin Euro komisyon verildi" diye eleştirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da o gerçek ortaya çıktı! Ozornwafor ve menajer skandalı...

SADECE 8 DAKİKA

Ligin ilk yarısında lisansı çıkmayan, yabancı sayısının 16'ya yükselmesiyle kadroya girebilen Ozornwafor, 6-0 galip gelinen Gençlerbirliği karşılaşmasında son 8 dakikada forma giydi ve bu, tek resmi maçı oldu.

SON DAKİKA