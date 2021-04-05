Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: 'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Son dakika haberi: 'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda 'a 3-0'lık skorla yenildi. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un dünya yıldızı ile görüşmelere başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:42 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:52
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında yara aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Cimbom bir yandan da transfer çalışmaları için gaza bastı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Sağ bekte aradığını bir türlü bulamayan , yaz transfer döneminde bu mevkide büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

CUADRADO BOMBASI

'ın daha önce Juventus forması giyen Cuadrado için devreye girdiği ortaya çıkmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Juventus'un 32 yaşındaki Kolombiyalı sağ beki Juan Cuadrado 'ın radarına takıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

İspanyol basınında yer alan haberde 'ın Cuadrado için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Haberde Fatih Terim'in yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediğine vurgu yapıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Oyuncunun önümüzdeki sezon sözleşmesi biteceği için uygun şartlara transfer gerçekleşebileceği yazıldı.

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