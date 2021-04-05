Son dakika spor haberi: Galatasaray'a dünya yıldızı! Görüşmeler başladı

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında yara aldı.
Cimbom bir yandan da transfer çalışmaları için gaza bastı.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Sağ bekte aradığını bir türlü bulamayan Galatasaray, yaz transfer döneminde bu mevkide büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.
CUADRADO BOMBASI
Galatasaray'ın daha önce Juventus forması giyen Cuadrado için devreye girdiği ortaya çıkmıştı.
Juventus'un 32 yaşındaki Kolombiyalı sağ beki Juan Cuadrado Galatasaray'ın radarına takıldı.
İspanyol basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Cuadrado için görüşmelere başladığı iddia edildi.
Haberde Fatih Terim'in yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediğine vurgu yapıldı.
Oyuncunun önümüzdeki sezon sözleşmesi biteceği için uygun şartlara transfer gerçekleşebileceği yazıldı.