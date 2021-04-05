Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

SİSTEM İSTİKRARI YOK

Fatih Terim'in sistem tercihleri ve oyun planı da tartışılıyor. Çift forvetten çok kısa sürede vazgeçen tecrübeli hoca sezon başından bu yana işleyen bir oyun planı kuramadı. Terim'in takım içindeki uyumu sağlayamaması ve futbolcuların motivasyon kaybı da kötü sonuçlarda etkili oldu. Kalan maçlarda bu sorunların nasıl çözüleceği merak ediliyor.