Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Son dakika spor haberi: 'in 32. haftasında deplasmanda 'a 3-0'lık skorla boyun eğen şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı. Bu yenilginin ardından kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı ve flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler ve son yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:32 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:33
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

'da kötü gidiş engellenemiyor. Sarı-kırmızılılar, Hatay'a 3-0 yenilip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Kötü sonuçların ardından eleştiri okları yönetim ve teknik heyetin üzerine döndü. Alınan veya alınmayan kararlarla birlikte saha içinde de işleyen bir planın olmaması kayıpların nedeni olarak gösteriliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine yapılan eleştirilerin büyük bölümünü kriz anlarında alınan kararların kulübe yarar sağlamaması oluşturuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Özellikle sezon devam ederken Belhanda olayında yaşananların takımı olumsuz etkilediği belirtiliyor. Yönetimin ayrılan isimleri aynı kalitede futbolcularla dolduramaması da eleştiriliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

SİSTEM İSTİKRARI YOK

'in sistem tercihleri ve oyun planı da tartışılıyor. Çift forvetten çok kısa sürede vazgeçen tecrübeli hoca sezon başından bu yana işleyen bir oyun planı kuramadı. Terim'in takım içindeki uyumu sağlayamaması ve futbolcuların motivasyon kaybı da kötü sonuçlarda etkili oldu. Kalan maçlarda bu sorunların nasıl çözüleceği merak ediliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

SAHA DIŞI ETKİLEDİ

sezon boyunca birçok ceza olayıyla da karşı karşıya kaldı. Teknik Direktör başta olmak üzere oyunculara da verilen cezalar istikrarın sağlanamamasına neden oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Oğulcan Çağlayan'dan uzun süredir yararlanamayan Cimbom, yaşanan Covid-19 vakalarıyla da eksik kaldı. Camia maçlardaki hakem kararlarının da takımın üstünde olumsuz psikoloji oluşturduğunu düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

TERİM ÇİLEDEN ÇIKTI

3-0'lık ağır yenilgiyi cezası sebebiyle tribünden takip eden Teknik Direktör , etkisiz oyun karşısında kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Çok güvendiği isimlerin beklediği sorumluluğu almamasından rahatsız olan tecrübeli teknik adamın ciddi hayal kırıklığı yaşandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Geriye kalan haftalar için şampiyonluk yarışında geriye düşmelerine rağmen pes etmeyeceklerini belirten Terim, dönüş yolunda sert bir konuşma yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

"BU OYUNUN İZAHI YOK"

Cezalı ve hastalıktan dolayı önemli eksiklerin bulunmasının, bu oyunun açıklaması olmadığını belirten Fatih Hoca "Futbolda her türlü sonuç var. Kazanırsın, kaybedersin. Ama bu oyunun izahı yok!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Hatay karşısında, G.Saray formasına yakışmayan bir mücadele vardı. Durumu kabullenmeniz, gidişatı değiştirmek için sorumluluk almamanız hayal kırıklığı yaşattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çileden çıktı! "Bundan sonra..."

Daha önümüzde 9 hafta, 27 puan var. Sonuna kadar savaşımızı inanlarla sürdüreceğiz. Bundan sonra formayı isteyen alacak, istemeyen kulübede oturacak" diyerek ciddi uyarılarda bulundu. (Türkiye Gazetesi)

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