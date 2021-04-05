Son dakika spor haberi: Galatasaray eski günlerini mumla arıyor! İşte o rakamlar...
Son dakika spor haberi... Bu sezonki inişli çıkışlı performansıyla şampiyonluk yarışına bir yaklaşan bir uzaklaşan Galatasaray, son oynadığı Hatayspor karşısından puansız ayrılsa da lider Beşiktaş'ın da haftayı puansız kapatmasıyla umutlarını korudu. Ancak sarı-kırmızılılar eski günlerini mumla arıyor. İşte detaylar... (GS haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:47 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50