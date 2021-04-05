Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in kararı şaşırtmıştı! Ozornwafor'un yerine neden Gedson?

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in kararı şaşırtmıştı! Ozornwafor'un yerine neden Gedson?

Son dakika spor haberi... Hafta boyunca Ozornwafor’u hazırlayan Terim’in son anda karar değiştirdiği ve Gedson’u stoperde oynattığı öğrenildi. Peki bunun nedenleri neler? İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'in kararı şaşırtmıştı! Ozornwafor'un yerine neden Gedson?

ve aynı anda cezalı duruma düşünce 'a fırsat doğdu. 21 yaşındaki Nijeryalı stoper takıma verilen 4 günlük izinde 'da kampa girip ekstra çalıştı. yolculuğuna kadar herkes Ozornwafor'un ilk 11'de olmasını bekliyordu ama sürprizi yaşandı.

Milli takımdan döndükten sonra Florya'da sadece bir idmana çıkan Gedson, "Stoper oynar mısın?" sorusuna "Evet" cevabını verince 11'e girdi. Ancak doğru yer tutamadı, stoperde sırıttı. Etebo'yu orta sahada kesmek istemeyen Terim'in 'ya oynatma garantisi verilmesi nedeniyle Gedson'u stoperde sahaya sürdüğü iddia edildi.

TOP KESEMEDİ
Savunma yönü çok zayıf olan Gedson, Hatay karşısında sadece 1 hava topu alabildi. 1 uzaklaştırma yapıp hiç top engelleyemedi. 4 de top kaptırdı.

İLK KEZ STOPER
Kariyeri boyunca 136 maça çıkan Gedson Fernandes, Hatay karşısında ilk kez stoper oynadı. Genelde hücumcu özellikleriyle dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, 4. kez defansif görevle sahaya çıktı ve Terim'le birlikte tepkilerin odağında yer aldı.

AKILLARDAKİ SORULAR?
-Bu sezon sadece 8 dakika oynayan Ozornwafor bu kadar kötüyse neden alındı?
-'a ne oldu? 'da kaptanlığa kadar yükselen oyuncu neden 'a kiralandı.
- kadroda tutulamaz mıydı?
-'dan ile Yiğit düşünülemez miydi?

GEDSON'UN OYNADIĞI MEVKIILER (POZISYON / MAÇ)

8 NUMARA-67

10 NUMARA-24

SAĞ KANAT-17

-4

SAĞ BEK-2

2. FORVET-1

-1

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