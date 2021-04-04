Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dikkat çeken Fernando Muslera ayrıntısı! İmza sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Galatasaray, etkisiz bir görüntü çizdiği maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Çaykur Rizespor maçında kalesinde 4 gol gören Fernando Muslera, Hatayspor maçında da 3 gole engel olamadı.

KÖTÜ GÖRÜNTÜYE AYAK UYDURDU!

Cimbom'da her zaman emniyet sübapı olarak görünen kaleci Fernando Muslera da takımın kötü görüntüsüne ayak uydurdu. Sözleşmesi 16 Mart'ta yenilenen ve imza töreniyle duyurulan Uruguaylı kaleci, o günden sonra oynadığı iki maça çıktı, kalesine gelen 12 şutun yedisi gol oldu. Muslera, daha önceki 41 şutta aynı sayıda gole izin vermişti.