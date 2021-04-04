Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dikkat çeken Fernando Muslera ayrıntısı! İmza sonrası...

Son dakika spor haberleri: 'da dikkat çeken ayrıntısı! İmza sonrası...

'da takım kaptanı ile mart ayında yeni sözleşme imzalandı. Yeni kontrat, file bekçisine yaramadı. Deneyimli eldivenin son 2 maçta kalesine gelen 12 şutun 7'si gol oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 11:04 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 11:07
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dikkat çeken Fernando Muslera ayrıntısı! İmza sonrası...

'in 32. haftasında deplasmanına çıkan , etkisiz bir görüntü çizdiği maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. maçında kalesinde 4 gol gören , Hatayspor maçında da 3 gole engel olamadı.

KÖTÜ GÖRÜNTÜYE AYAK UYDURDU!
'da her zaman emniyet sübapı olarak görünen kaleci Fernando da takımın kötü görüntüsüne ayak uydurdu. Sözleşmesi 16 Mart'ta yenilenen ve imza töreniyle duyurulan kaleci, o günden sonra oynadığı iki maça çıktı, kalesine gelen 12 şutun yedisi gol oldu. Muslera, daha önceki 41 şutta aynı sayıda gole izin vermişti.

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