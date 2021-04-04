Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 corona virüsü vakası daha!

Son dakika spor haberleri: 'nda 6 corona virüsü vakası daha!

'nda corona virüsü kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından, 6 ismin daha Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Takımdaki toplam vaka sayısı 13'e yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 15:45 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 16:02
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 corona virüsü vakası daha!

'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Son yapılan testlerde 6 isimde daha Covid-19'a rastlandığı açıklandı ve kulüpteki toplam vaka sayısı 13'e yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on üç olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır."

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