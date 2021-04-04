Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 corona virüsü vakası daha!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku yaşanıyor. Son yapılan testlerde 6 isimde daha Covid-19'a rastlandığı açıklandı ve kulüpteki toplam vaka sayısı 13'e yükseldi.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on üç olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır."