Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

Milli yıldızın transferini Fatih Terim 'in çok istediği ve sezon sonunda yapılacak görüşmelerde kiralama formülü üzerinde durulacağı kaydedildi.

Çizme ekibinin transferde kararını henüz vermediği belirtilirken Kaan Ayhan kararının yeni sezonda takımı çalıştırıcak olan teknik adama bırakıldığı belirtildi.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR!

Yaz transfer sezonunda Galatasaray yerine Sassuolo'yu seçen Kaan Ayhan'ın vermiş olduğu karardan pişman olduğu ve bu defa sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.