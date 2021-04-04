Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

Son dakika spor haberleri: istedi Aslan oluyor! Milli yıldız 'a

Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan , A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı için harekete geçti. Sezonun sona ermesinin ardından girişimlerini hızlandıracak olan sarı-kırmızılı kurmaylar, transferi kiralık olarak noktalamak için şartları zorlayacak. 'in kadrosunda görmeyi çok istediği ismin sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 11:42
Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

Son 2 maçından mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında yara alan 'da gözler transfere çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

Gelecek sezon kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarına hız verdi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

Teknik direktör 'in raporuna göre listesini oluşturan Aslan, hedefteki isimler için harekete geçecek.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

Savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvayan yönetimi, deneyimli çalıştırıcının kadrosunda görmeyi çok istediği A Milli yıldız için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

KAAN AYHAN HAREKATI!
Marcao ve Luyindama'ya rotasyon sağlayabilecek bir isim için bir süredir operasyonu sürdüren Aslan, Kaan Ayhan'ın peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun savunma oyuncusu Kaan Ayhan ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

Milli yıldızın transferini 'in çok istediği ve sezon sonunda yapılacak görüşmelerde kiralama formülü üzerinde durulacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

Çizme ekibinin transferde kararını henüz vermediği belirtilirken Kaan Ayhan kararının yeni sezonda takımı çalıştırıcak olan teknik adama bırakıldığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Milli yıldız Galatasaray'a

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR!
Yaz transfer sezonunda yerine Sassuolo'yu seçen Kaan Ayhan'ın vermiş olduğu karardan pişman olduğu ve bu defa sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

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