Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından Hatayspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi!

İKİNCİLİK İÇİN YARIŞIR!
G.Saray'ın kimyası sıfır... Fiziği sıfır... Psikolojisi sıfır... Felsefesi de sıfır. Ligin ilk yarısında Fernando Muslera'sız kalesinde 18 maçta 16 gol gören takım, son iki maçta 7 topu filelerinden çıkardı. Elde bu kadar sıfır varken tarihinizin 10 olması kalan haftalarda şampiyonluk matematiğinden geçer not alacağınız manasına gelmiyor. Sarı-kırmızılı takımın bundan sonraki yarışı sanıyorum Fenerbahçe ile ikincilik için olacak.
SERKAN KORKMAZ - SEZON BİTİGEN
İrfan Can'ın düğünü gerek milli takıma, gerekse Galatasaray'a pahalıya patladı. Terim dahil zaten hayli eksik olan takıma o son iki Covid dokunuşu (Taylan ve Emre Kılınç) son darbeyi vurmuştu. Bu sezonun flaş ismi Boupendza'nın son Covid-19 testi negatif olmasına rağmen, 10 günlük karantina süreci dolmadığı için oynatılmaması dahi, maçın favorisinin Hatayspor olduğu gerçeğini değiştirmemişti doğrusu. Sahi, meraktan soruyorum; bu maçın bahis oranlarında Galatasaray'ın açık ara favori görünüyor olmasının tek bir geçerli sebebi varsa, biri bana söyleyebilir mi? Bahis oynayanlar için kaçırılmaz bir fırsattı doğrusu.
Terim'in ilk 11 tercihindeki Ömer ve Arda isimleri hayli sırıtıyordu. Ryan Babel, sakat veya cezalı değilse, en formsuz haliyle bile Galatasaray'ın ilk 11'ine gözü kapalı konacak birkaç isimden biri bence. Stopersizliğin zirve yaptığı ortamda Ozornwafor'un yedek oluşuysa tek kelimeyle TUHAFTI. Maçın başında tutuk bir görüntü sergileyen ev sahibi takım Mustafa Muhammed'in gole yaklaştığı pozisyonda "acaba lige verilen ara iyi geçmedi mi" dedirtti ama dakikalar geçtikçe kalite farkını ortaya koydu.