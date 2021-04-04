Son dakika spor haberi: Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken istatistik! Etebo...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım lider Beşiktaş'la aradaki puan farkını kapatmak için çıktığı mücadeleden 3-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını üzdü.

Galatasaray'da, Hatayspor karşısında performansı eleştirilen isimlerden biri de Etebo oldu. Etebo, bir maçta daha ön liberoda Taylan Antalyalı'yı mumla arattı. Hatayspor'un skoru 2-0'a taşıyan golünde Ribeiro'yu bomboş bırakan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 6 yenilgi ve 5 galibiyet gördü. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Etebo ile yüzde 54 maç kaybetme istatistiğine sahip...

