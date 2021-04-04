Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken istatistik! Etebo...

Son dakika spor haberi: - maçı sonrası dikkat çeken istatistik! ...

Son dakika haberleri... 'in 32. haftasında deplasmanda 'la kritik bir maça çıkan Galatasaray, sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 'nın yokluğunda orta sahada görev alan Nijeryalı futbolcu 'nun ise performansı geçer not alamadı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 08:56
Son dakika spor haberi: Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken istatistik! Etebo...

'in 32. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım lider 'la aradaki puan farkını kapatmak için çıktığı mücadeleden 3-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını üzdü.

Galatasaray'da, Hatayspor karşısında performansı eleştirilen isimlerden biri de oldu. Etebo, bir maçta daha ön liberoda 'yı mumla arattı. Hatayspor'un skoru 2-0'a taşıyan golünde Ribeiro'yu bomboş bırakan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 6 yenilgi ve 5 galibiyet gördü. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Etebo ile yüzde 54 maç kaybetme istatistiğine sahip...

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