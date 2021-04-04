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Son dakika spor haberi: maçı hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'in 34. haftasında , sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 17:52
Son dakika spor haberi: Galatasaray Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapılı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Ligde 33. haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek olan sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 6 Nisan Salı günü devam edecek.

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