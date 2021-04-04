Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

Son dakika haberleri | maçının ardından 'a şok sözler!

'in 32. haftasında deplasmanda 'un konuğu olan , sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve eleştiri oklarının hedefi olurken, için de flaş ifadeler kullanıldı. İşte o yorum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 10:59
Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

Eski milli yıldız , 'ın deplasmaında aldığı 3-0'lık ağır yenilgiyi değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Tivibu Spor'daki yorumları;

Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

8'de 8 yapmış bir takımdı Ankaragücü maçına çıkarken. Ankaragücü lig sonuncusuydu. O gün kaybetti Galatasaray ve sonra sadece galibiyeti. Bir takım ilk golü yiyebilir, bu 7-8. maç, ilk golü yedikten sonra çeviremeyen bir Galatasaray. 'yı Fatih Hoca yapan, geri dönüşlerdir, son dakikaya kadar bırakmayan oyunculardır. Bu da yok bu sene Galatasaray'da.

Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

Bu nasıl bir maç başlangıcı. Neredeyse ligin en zorlu deplasmanlarından birine gidiyorsun, şampiyonluk potasındasın, şampiyonluk bekleyen bir taraftar grubu var, maça öyle rölantide başlıyorsun ki...

Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

Muhammed'i neden 11 oynattı demem, tek forvet oynadığında en iyi performans gösteren oyunculardandı. İlk yarıda Muhammed'e ne hazırladın, sadece Feghouli'nin bir pası var. Bütün kabak onlara patladı. Muhammed çıktı, Feghouli neden çıktı, anlamadım.

Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

çok kötüydü. İstekli, arzulu, kaptanlık yapan Arda, saha dışı açıklamalara odaklandıktan sonra performans vermeyi unuttu, bugün çok kötüydü.

Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

neden stoper oynadı anlamadım, neden stoper oynadı anlamadım. İkisinden önce Etebo'yu yazarım, 'i yazarım stoper olarak ben. Ozornwafor neden alındı peki? 8 dakika oynamış şimdiye kadar, neden oynamadı?

Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

ilk defa devre arasında 4 oyuncu değiştirdi. Yeni bir maç başlangıcı, bambaşka oyuncular. Bir ara bakıyorum sol bek , sol açık değişti, forvet, forvet arkası değişti... Çok büyük karışıklık, kaos ve panik vardı.

Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

Oyuncuların mevkisi değiştiğinde, alışana kadar maç bitiyor. Her pozisyonun gerekliliği vardır. Bu arada ve Falcao, ikinci yarıda isyan ettiler, tebrik ediyorum. Kaybetmemeliyiz, bu kadar kolay değil dediler. Falcao'nun direkten dönen topları, hava toplarını alması, çok iyiydi. Neden Falcao 11 olmadı diyebilirsin ama hocanın düşüncesi ileride top tutayım, geriden oyuncular getireyimdi, bunu da Muhammed iyi yapardı ancak bu akşam Falcao çok daha iyi yaptı.

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