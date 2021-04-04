Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

Fatih hoca ilk defa devre arasında 4 oyuncu değiştirdi. Yeni bir maç başlangıcı, bambaşka oyuncular. Bir ara bakıyorum sol bek Ömer & Saracchi , sol açık değişti, forvet, forvet arkası değişti... Çok büyük karışıklık, kaos ve panik vardı.

Oyuncuların mevkisi değiştiğinde, alışana kadar maç bitiyor. Her pozisyonun gerekliliği vardır. Bu arada Babel ve Falcao, ikinci yarıda isyan ettiler, tebrik ediyorum. Kaybetmemeliyiz, bu kadar kolay değil dediler. Falcao'nun direkten dönen topları, hava toplarını alması, çok iyiydi. Neden Falcao 11 olmadı diyebilirsin ama hocanın düşüncesi ileride top tutayım, geriden oyuncular getireyimdi, bunu da Muhammed iyi yapardı ancak bu akşam Falcao çok daha iyi yaptı.