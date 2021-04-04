Son dakika GS haberleri | Hatayspor Galatasaray maçının ardından Arda Turan'a şok sözler!

Eski milli yıldız Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Hatayspor deplasmaında aldığı 3-0'lık ağır yenilgiyi değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Tivibu Spor'daki yorumları;
Eski milli yıldız Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Hatayspor deplasmaında aldığı 3-0'lık ağır yenilgiyi değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Tivibu Spor'daki yorumları;
8'de 8 yapmış bir takımdı Galatasaray Ankaragücü maçına çıkarken. Ankaragücü lig sonuncusuydu. O gün kaybetti Galatasaray ve sonra sadece Kayseri galibiyeti. Bir takım ilk golü yiyebilir, bu 7-8. maç, ilk golü yedikten sonra çeviremeyen bir Galatasaray. Fatih Hoca'yı Fatih Hoca yapan, geri dönüşlerdir, son dakikaya kadar bırakmayan oyunculardır. Bu da yok bu sene Galatasaray'da.
Bu nasıl bir maç başlangıcı. Neredeyse ligin en zorlu deplasmanlarından birine gidiyorsun, şampiyonluk potasındasın, şampiyonluk bekleyen bir taraftar grubu var, maça öyle rölantide başlıyorsun ki...
Muhammed'i neden 11 oynattı demem, tek forvet oynadığında en iyi performans gösteren oyunculardandı. İlk yarıda Muhammed'e ne hazırladın, sadece Feghouli'nin bir pası var. Bütün kabak onlara patladı. Muhammed çıktı, Feghouli neden çıktı, anlamadım.
Arda çok kötüydü. İstekli, arzulu, kaptanlık yapan Arda, saha dışı açıklamalara odaklandıktan sonra performans vermeyi unuttu, bugün çok kötüydü.
Gedson neden stoper oynadı anlamadım, Şener neden stoper oynadı anlamadım. İkisinden önce Etebo'yu yazarım, Linnes'i yazarım stoper olarak ben. Ozornwafor neden alındı peki? 8 dakika oynamış şimdiye kadar, neden oynamadı?
Fatih hoca ilk defa devre arasında 4 oyuncu değiştirdi. Yeni bir maç başlangıcı, bambaşka oyuncular. Bir ara bakıyorum sol bek Ömer & Saracchi, sol açık değişti, forvet, forvet arkası değişti... Çok büyük karışıklık, kaos ve panik vardı.
Oyuncuların mevkisi değiştiğinde, alışana kadar maç bitiyor. Her pozisyonun gerekliliği vardır. Bu arada Babel ve Falcao, ikinci yarıda isyan ettiler, tebrik ediyorum. Kaybetmemeliyiz, bu kadar kolay değil dediler. Falcao'nun direkten dönen topları, hava toplarını alması, çok iyiydi. Neden Falcao 11 olmadı diyebilirsin ama hocanın düşüncesi ileride top tutayım, geriden oyuncular getireyimdi, bunu da Muhammed iyi yapardı ancak bu akşam Falcao çok daha iyi yaptı.