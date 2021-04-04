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Son dakika haberleri | maçını tribünden takip etti!

'nde kümede kalma mücadelesi veren , 'u 110-70 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların futboldaki patronu de karşılaşmayı tribünden takip etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 16:48
Son dakika GS haberleri | Fatih Terim Galatasaray Afyon maçını tribünden takip etti!
Erkek Basketbol Takımı, 'nin 27. haftasında 'ni 110-70 mağlup ederken mücadelede sarı kırmızılıların teknik direktörü de yer aldı.

Kümede kalma mücadeledesi veren basketbol takımına desteğe gelen Fatih Terim, futbol takımının idmanı sonrasında 'in tribünlerine geçti. deplasmanında 3-0 mağlup olan Galatasaray, kalan 9 haftaya konsantre olurken, 'daki buluşma sonrasında 'ndaki yerini alan Fatih Terim'e bir de sürpriz yapıldı.

Fatih Terim, maç sonrası tribünden salondakilerin "" tezahüratlarıyla ayrıldı.

Sarı kırmızılılar bu hafta içi BAY geçecek. Sonrasında ise cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak. Fatih Terim bu maçta da takımının başında olamayacak ve sonra cezasını tamamlayacak.
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