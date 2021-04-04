Haberler Galatasaray Mbaye Diagne’den Chelsea’ye gol

’den ’ye gol

'ın devre arasında gönderdiği , 'de ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Mbaye Diagne’den Chelsea’ye gol

İlk golünü 'ya atan Senegalli santrfor, dün takımının deplasmanda 5-2 kazandığı maçının 2. golünde asist yaptı ve 4. golünü kaydetti. Diagne'nin yerine gelen suskun kalırken, Diagne'nin gol atması Galatasaraylılar'ı hem sevindirdi hem üzdü. Birçok taraftar sosyal medyada, "Biz bu adamı niye gönderdik. Keşke kalsaydı" yorumunu yaptı.

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