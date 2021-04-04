Mbaye Diagne’den Chelsea’ye gol

İlk golünü ManU'ya atan Senegalli santrfor, dün takımının deplasmanda 5-2 kazandığı Chelsea maçının 2. golünde asist yaptı ve 4. golünü kaydetti. Diagne'nin yerine gelen Mostafa suskun kalırken, Diagne'nin gol atması Galatasaraylılar'ı hem sevindirdi hem üzdü. Birçok taraftar sosyal medyada, "Biz bu adamı niye gönderdik. Keşke kalsaydı" yorumunu yaptı.