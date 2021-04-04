İlk golünü ManU'ya atan Senegalli santrfor, dün takımının deplasmanda 5-2 kazandığı Chelsea maçının 2. golünde asist yaptı ve 4. golünü kaydetti. Diagne'nin yerine gelen Mostafa suskun kalırken, Diagne'nin gol atması Galatasaraylılar'ı hem sevindirdi hem üzdü. Birçok taraftar sosyal medyada, "Biz bu adamı niye gönderdik. Keşke kalsaydı" yorumunu yaptı.
Mbaye Diagne’den Chelsea’ye gol
Galatasaray'ın devre arasında gönderdiği Mbaye Diagne, Premier Lig'de ikinci golünü kaydetti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50