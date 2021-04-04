Levent Şahin: İzahı yok özür diliyoruz

Cimbom, Hatayspor'a kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha alırken Levent Şahin mücadele sonrası üzgündü. Fatih Terim'in cezası sebebiyle dün takımı yöneten Şahin maç sonunda kötü oyun, kötü mücadele ve kötü skor için camiadan özür diledi. Şahin şöyle konuştu: "Bu maçın izahı olmadığını düşünüyoruz. Milli maçlar sonrasında bu tip sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün bizi üzen, sonuçtan çok sahada gösteremediğimiz tepki. Kendimize, şahsımıza, Galatasaray'a yakışmayan bir durumdu. Oynanan oyundan dolayı, kendi adıma camiadan özür diliyorum."