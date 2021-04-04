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İlk yarı operasyonu!

Ç. Rize maçına göre 6 değişiklik yapan Terim, 2-0 geriye düşünce ikinci yarıya da 4 farklı isimle çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
İlk yarı operasyonu!

'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Dün akşam cezalı , , ve kovid testi pozitif çıkan ve kadroda yer almadı. ile Falcao'uyu da kenara çeken , , , , Arda Turan, , Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi. Ancak eksik oyuncular fazlasıyla hissedildi ve Galatasaray 2-0 geriye düştü. Cezası nedeniyle tribünde oturan Terim kadroya hemen müdahale etti ve tam 4 değişiklik yaptı. Feghouli, Mohamed, Arda ve Saracchi'yi kenara alıp Babel, Falcao, Halil ve Linnes'i sahaya sürdü. Ancak dokunuş da sonuç vermedi.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi.

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