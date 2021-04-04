Hatay şov!

Atakaş Hatayspor, Galatasaray'a patladı: 3-0. Oynadığı son 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-beyazlı takım, dün akşam güçlü rakibine top göstermedi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Diouf 29 ve 72. dakikalarda attığı 2 golle yıldızlaştı. Ayrıca 29. dakikada ceza sahası önünden müthiş bir füze yollayan Ruben Ribeiro da skora adını yazdırdı. Atakaş Hatayspor'da Strahil Popov, 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ERİK DALI ÇALINDI

Ancak buna rağmen Galatasaray'a gol izni vermeyerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Türk Telekom'da oynanan ilk yarıdaki maçı 3-0 kaybeden Hatayspor, rövanşı aynı skorla alırken ayrıca şampiyonluk adayı Galatasaray'a bu sezon Süper Lig'deki en farklı yenilgisini tattırmayı başardı. Bu sonuçla ligde 49 puana ulaşan Atakaş Hatayspor ligde 6. sıraya yükseldi. Maç sonrası stat hoparlörlerinden "Erik dalı" çalındı ve oyuncular ve teknik heyet tarihi galibiyeti oynayarak kutladı.

ETKİLİ OLAMADI

Devre arasında takıma katılan ve 5 maçta attığı 5 golle adından söz ettiren Mohamed'in düşüşü sürüyor. Dün tek forvet sahaya çıkan Mısırlı futbolcu, etkisizdi ve 45 dakika sonunda kenara alındı.