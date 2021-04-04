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Hatay şov!

Diouf (2) ve ile farka koşan bordo-beyazlılar, ilk yarıdaki yenilginin rövanşını aynı skorla aldı. Hem de ’a en farklı yenilgiyi tattırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Hatay şov!

Atakaş , 'a patladı: 3-0. Oynadığı son 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-beyazlı takım, dün akşam güçlü rakibine top göstermedi. 'nda oynanan mücadelede Diouf 29 ve 72. dakikalarda attığı 2 golle yıldızlaştı. Ayrıca 29. dakikada ceza sahası önünden müthiş bir füze yollayan da skora adını yazdırdı. 'da , 79. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ERİK DALI ÇALINDI
Ancak buna rağmen Galatasaray'a gol izni vermeyerek sahadan 3 puanla ayrıldı. 'da oynanan ilk yarıdaki maçı 3-0 kaybeden Hatayspor, rövanşı aynı skorla alırken ayrıca şampiyonluk adayı Galatasaray'a bu sezon 'deki en farklı yenilgisini tattırmayı başardı. Bu sonuçla ligde 49 puana ulaşan Atakaş Hatayspor ligde 6. sıraya yükseldi. Maç sonrası stat hoparlörlerinden "Erik dalı" çalındı ve oyuncular ve teknik heyet tarihi galibiyeti oynayarak kutladı.

ETKİLİ OLAMADI
Devre arasında takıma katılan ve 5 maçta attığı 5 golle adından söz ettiren 'in düşüşü sürüyor. Dün tek forvet sahaya çıkan Mısırlı futbolcu, etkisizdi ve 45 dakika sonunda kenara alındı.

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