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Son dakika spor haberi: Gedson tutmadı! Stoper performansı...

Son dakika spor haberi... ve Luyindama’nın cezalı olduğu haftada ’un partneri Gedson oldu. Portekizli çok kötü bir oyun oynadı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Gedson tutmadı! Stoper performansı...

'da hücuma dönük orta saha oyuncusu maçında stoperdeydi. Luyindama ve 'nun cezalı olduğu haftada genç stoper Ozornwafor'a şans gelmedi. Taylan'ın da karantinada olması dolayısıyla bu bölgede herkes Etebo'yu bekliyordu. Ancak sürpriz yaparak Gedson'u bu bölgede 'un partneri olarak oynattı. Gedson yenilen ilk golde rakibini tutamadı. Sarı-kırmızılılar 2 gol yedikten sonra maça sol stoperde başlayan Gedson, Donk ile yer değiştirdi ve sağ stopere geçti. Portekizli, profesyonel kariyerinde ilk kez bu bölgede oynadı ama sınıfta kaldı.

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