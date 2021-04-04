Aslan tepetaklak!

Galatasaray'da kötü gidişe kimse 'dur' diyemiyor. Arka arkaya yaşanan puan kayıpları hem lider Beşiktaş ile aradaki farkı eritemiyor hem de camiayı moral olarak yıkıyor. Ligde 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra şampiyonluk havasına giren sarı-kırmızılılar ardından şok bir Ankaragücü yenilgisini yaşamıştı. Sonraki hafta evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Cimbom, Kayserispor deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyet alarak ilerleyen haftalar öncesi moral kazanmıştı.

MİLLİ ARA YARAMIYOR

19 Mart'ta evinde Çaykur Rizespor'a trajik bir şekilde 4-3 mağlup olup milli araya giren Galatasaray dönüşte yine puan kaybı yaşadı. Milli aralardan hep hırpalanmış bir şekilde geri dönen sarı- kırmızılılar Hatayspor'a da kaybederek kötü gidişi sürdürdü. Sarı-kırmızılıların kalan 9 haftada şampiyonluk şansı oldukça azaldı. Şu anda Galatasaray'dan 2 maç eksiği bulunan lider Beşiktaş 3 puan önde bulunuyor. Hafta içinde oynanacak maçları bay geçecek Cimbom, 10 Nisan'da ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

TERİM'SİZ DAĞILIYOR

ASLAN, Fatih Terim'in cezalı olduğu 29 karşılaşmada puan kayıpları yapmayı sürdürüyor. İmparator kulübede yokken Galatasaray sadece 13 galibiyet alabildi. 9. defa yenilirken, 7 kez de berabere kaldı. Usta hocası olmadan sarı-kırmızılı oyuncular ciddi konsantrasyon sorunu yaşıyor.

TRİBÜNDEN SEYRETTİ

Rize maçında ettiği hakaret nedeniyle 2 maç ceza alan Fatih Terim dün tribündeydi. Tecrübeli çalıştırıcının maç esnasında kulağında kulaklık, gömleğinin yakasında da mikrofon olduğu gözlendi. Terim, ilk yarıyı 2-0 geride kapatan takımına çok kızdı ve 4 futbolcuyu oyundan çıkardı.