Son dakika spor haberi: Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in bonservisini almaya hazırlanıyor.
Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in bonservisini almaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez gollerini sıralayan Mısırlı yıldız, devre arasında onu almak isteyen ve imza aşamasına gelen Saint-Etienne'i pişman etti.
Fransız basınından Jeunes Footeux adlı sitede yer alan haberde, "Galatasaray'la parlayan Mostafa Mohamed, daha şimdiden Süper Lig'de 5 gole imzasını attı. Oyuncuyla Manchester United ve Lazio'nun ilgilendiği iddia ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Haberin devamında, Saint-Etienne'in oyuncuyu alamamasından dolayı büyük üzüntü yaşadığı bildirilirken, Mohamed'in iyi bir paraya satılması durumunda Fransız kulübünün pişmanlığının ikiye katlanacağı kaydedildi.
Öte yandan ülkesinde bir gazeteye konuşan 23 yaşındaki Mostafa Mohamed, "Galatasaray'da mutluyum. Benim bildiğim, kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor" demişti.