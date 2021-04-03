Son dakika spor haberi: Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

Galatasaray , ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed 'in bonservisini almaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez gollerini sıralayan Mısırlı yıldız, devre arasında onu almak isteyen ve imza aşamasına gelen Saint-Etienne'i pişman etti.