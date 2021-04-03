Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

Son dakika spor haberi: 'da gündem ! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı için Fransızların pişmanlığı sürüyor. Golcü oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 10:58
Son dakika spor haberi: Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

, ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in bonservisini almaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

Sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez gollerini sıralayan Mısırlı yıldız, devre arasında onu almak isteyen ve imza aşamasına gelen Saint-Etienne'i pişman etti.

Son dakika spor haberi: Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

Fransız basınından Jeunes Footeux adlı sitede yer alan haberde, "'la parlayan , daha şimdiden Süper Lig'de 5 gole imzasını attı. Oyuncuyla Manchester United ve Lazio'nun ilgilendiği iddia ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Son dakika spor haberi: Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

Haberin devamında, Saint-Etienne'in oyuncuyu alamamasından dolayı büyük üzüntü yaşadığı bildirilirken, Mohamed'in iyi bir paraya satılması durumunda Fransız kulübünün pişmanlığının ikiye katlanacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fransa'da gündem Mostafa Mohamed! "Pişmanlığı ikiye katlanacak"

Öte yandan ülkesinde bir gazeteye konuşan 23 yaşındaki , "'da mutluyum. Benim bildiğim, kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor" demişti.

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