Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Yeni sezonda kadroda birçok değişiklik yaşamaya hazırlanan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
Yeni sezonda kadroda birçok değişiklik yaşamaya hazırlanan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
Sözleşmesi bitecek isimler için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan dış transfer operasyonu için düğmeye bastı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Hedefteki isimler için temasa başlayan sarı-kırmızıların yaz aylarında imza trafiği yaşaması bekleniyor.
Birçok ismi gündemine alan Aslan, asıl bombayı İngiltere Premier Lig'in yıldızıyla patlatmayı amaçlıyor.
GALATASARAY TOWNSEND'İN PEŞİNDE!
Yeni Asır'ın haberine göre, Cimbom'un yabancı transferde Crystal Palace'ın sağ kanat oyuncusu Andros Darryl Townsend'in peşinde olduğu ortaya çıktı.
Başarılı oyuncu bu sezon İngiltere Premier Lig'de 27 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynadı.
29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.