Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! 'in yıldızı 'a

'de şampiyonluğu kovalamaya devam eden 'da gözler bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına çevrildi. Yaz transfer sezonunda üst üste imzalar attırmaya hazırlanan Aslan'ın asıl bombası ortaya çıktı. Operasyon için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, dış transferde 'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:24 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:33
Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Yeni sezonda kadroda birçok değişiklik yaşamaya hazırlanan 'dan flaş bir hamle geldi.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Sözleşmesi bitecek isimler için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan dış transfer operasyonu için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Hedefteki isimler için temasa başlayan sarı-kırmızıların yaz aylarında imza trafiği yaşaması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Birçok ismi gündemine alan Aslan, asıl bombayı 'in yıldızıyla patlatmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

GALATASARAY TOWNSEND'İN PEŞİNDE!
Yeni Asır'ın haberine göre, Cimbom'un yabancı transferde Crystal Palace'ın sağ kanat oyuncusu Andros Darryl Townsend'in peşinde olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Başarılı oyuncu bu sezon 'de 27 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynadı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası! Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a

29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

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