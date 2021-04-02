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Son dakika spor haberleri: 'ın maçı kamp kadrosu açıklandı!

Milli aranın ardından 'de heyecan yeniden başlıyor. 32. hafta maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Hatayspor maçı kamp kafilesi belli oldu. Aslan'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle kadroda yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 14:49 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 15:17
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'ın kamp kadrosu açıklandı.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK!
Yedlin, Luyindama ve Marcao kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Öte yandan corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu kafileye dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların Hatay kafilesi...
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, James Ozornwafor, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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