Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.



GALATASARAY'DA 6 EKSİK!

Yedlin, Luyindama ve Marcao kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Öte yandan corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu kafileye dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların Hatay kafilesi...

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, James Ozornwafor, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.