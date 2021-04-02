Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a transferde 3 rakip birden! Fransızlar Rayane Aabid için devrede

Hatayspor'un bu sezonki başarısında Boupendza ve Akintola ile birlikte büyük pay sahibi olan Rayane Aabid, transferin gözde ismi haline geldi.

İsmi Galatasaray'la anılan, hatta geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Aabid için flaş bir transfer iddiası daha geldi.

Fransız basınının haberine göre; bu sezonki performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 Fransız kulübünün talip olduğu belirtildi.

FRANSIZLAR PEŞİNDE

Nantes, Angers ve Saint-Etienne'in radarında olduğu aktarılan Aabid için Türkiye'deki büyük kulüplerden de teklifler gelebileceği ifade edildi.

Bu sezon takımıyla 28 resmi maça çıkan Aabid, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.