Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a transferde 3 rakip birden! Fransızlar Rayane Aabid için devrede

Son dakika spor haberleri: 'a transferde 3 rakip birden! Fransızlar için devrede

'in flaş takımı 'da forma giyen 'in talipleri artıyor. İsmi 'la da anılan orta saha oyuncusuyla ülkesinden 3 kulübün ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 18:11 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 18:16
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a transferde 3 rakip birden! Fransızlar Rayane Aabid için devrede

'un bu sezonki başarısında Boupendza ve ile birlikte büyük pay sahibi olan , transferin gözde ismi haline geldi.

İsmi 'la anılan, hatta geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Aabid için flaş bir transfer iddiası daha geldi.

basınının haberine göre; bu sezonki performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 Fransız kulübünün talip olduğu belirtildi.

FRANSIZLAR PEŞİNDE

, ve Saint-Etienne'in radarında olduğu aktarılan Aabid için 'deki büyük kulüplerden de teklifler gelebileceği ifade edildi.

Bu sezon takımıyla 28 resmi maça çıkan Aabid, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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